Namoro de escola que rendeu uma história de amor

Depois de encontros e desencontros, o casal não resistiu ao amor e agora estão gerando outra vida | Foto: Arquivo pessoal

Manaus- No mês dos namorados, o casal com nome de artistas Joelma e Matheus contaram ao EM TEMPO como o destino foi generoso e bom para eles. Os apaixonados que estão juntos há exatos três anos e três meses, se conheceram na escola com dez anos de idade e um tornou-se o primeiro amor do outro. Com os desencontros da vida, os pombinhos perderam o contato, mas o tempo tratou de uni-los e atualmente, eles esperam um bebê. Acompanhe essa linda história.

No 4º ano do ensino fundamental Joelma Aquino e Matheus Macambira estudaram juntos e se tornaram amigos quando criança. No ano seguinte, por motivos maiores, os dois precisaram trocar de colégio e isso fez com que perdessem o contato. Mas no 6º ano do fundamental, eles foram surpreendidos pela vida.

“Quando estávamos na 6° série, ele começou a estudar com uma amiga minha. Todos os dias, eu pedia para ela vigiá-lo na escola. Estudávamos em turnos diferentes, eu pela manhã, ele a tarde. Começamos a trocar várias cartinhas. Eu inventava para minha mãe que tinha trabalho de escola para ir à biblioteca pesquisar, mas a verdade é que ia à escola para vê-lo”, contou Joelma aos risos.

Nessa época, o lugar favorito deles na escola era a biblioteca, afinal, entre uma pesquisa e outra, eles trocavam uns beijinhos.

Desencontros

Segundo a esposa, sem avisá-la, Matheus começou a se distanciar e apareceu namorando. Isso magoou profundamente Joelma e mais uma vez perderam o contato em 2007.

“Queimei as cartas, foto e tudo que ele havia me enviado. Lembro que em uma das fotos que ganhei dele, tinha a letra de uma música do grupo de pagode Sorriso Maroto. Foi difícil” relatou Joelma.

Mais uma vez o casal se distanciou e agora, por nove anos. Ambos tiveram outros parceiros, mas o encaixe da tampa e a panela ainda não tinha acontecido. Em 2015, como cena de filme, o casal se esbarrou em um supermercado nas proximidades da casa de Joelma. Iniciaram uma amizade pelo Facebook, segundo eles, sem intenção nenhuma. E seguiram por 2 anos sendo amigos virtuais.

| Foto: divulgação

“Em 2017 fiquei solteiro. Aí ela me procurou. Saímos, conversamos pessoalmente. Foi bom, foi como se eu já tivesse sentido aquilo antes. O sentimento era bom e me fazia lembrar o tempo de escola. Da época em que tínhamos 12 anos. Quem diria que aquela ida à praça para tomar um sorvete traria a tona tanto sentimento e história entre nós. Que uma conversa boba, um dia se tornaria algo tão especial: hoje a nossa família”, declarou, Matheus.

Final Feliz

Em 2020, ambos com 25 anos, o jovem casal está constituindo família, planejando sonhos e agora preparando o quarto para a chegada do primeiro bebê. “Nunca passou pela cabeça que um dia chegaríamos tão longe, depois de quase dez anos passados daquilo que foi uma pequena fagulha no tempo de escola. Hoje somos uma chama dividida em três corações. Nesse período ela me amou e mostrou que ainda existe motivos que fazem a vida valer a pena. Problemas superados, alegrias incontáveis”, disse o apaixonado Matheus.

| Foto: divulgação

Grávida de quatro meses, os enamorados estão dividindo este momento único. “Temos problemas como qualquer outro casal. Mas sinto o amor que ele tem por mim e pelo nosso filho. Gerar uma vida é algo inexplicável. Hoje fazemos tudo pensando na criança e no bem estar da minha família. Com certeza esse será o melhor dia dos namorados da minha vida”, declarou a mamãe de primeira viagem.





Leia Mais