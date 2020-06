Dia mundial do fusca: o carro mais popular do Mundo completa 80 anos

O besouro mais querido do mundo automotivo chega ao seu dia mundial considerado um carro guerreiro. | Foto: Agência São Joaquim Online

Manaus - O Volkswagen Fusca, no pódio como um dos carros mais vendidos de todos os tempos, ganhou até dia para ser celebrado mundialmente: 22 de junho. O besouro mais querido do mundo automotivo chega ao seu dia mundial considerado um carro guerreiro.

Em 22 de junho de 1934, foi assinado o contrato com Ferdinand Porsche para que produzisse um carro robusto, compacto e acessível. Esse foi o começo da história do nosso conhecido Fusca. Por isso, o dia 22 de junho, é um dia de recordar e comemorar esse ícone que revolucionou a história automobilística.

O Volkswagen contava com motor refrigerado a ar, sistema elétrico de seis volts e câmbio seco de quatro marchas (sem marchas sincronizadas). Ao longo de seus 80 anos, o “besouro” evoluiu um bocado e colecionou muitas curiosidades. Lembranças que o tornaram um dos carros mais queridos de todos os tempos. Veja algumas delas:

Projeto que deu trabalho

Sair do papel não foi fácil. O primeiro protótipo do Fusca foi apresentado em 1932, porém, seu projeto só foi realmente aprovado após 40 tentativas trazidas por Porsche. Ao final de tanto trabalho, foi desenvolvido um V1, apelidado de “Kraft durch Freude” (“Força Através da Alegria”).

Posteriormente surgiram outros protótipos, tais como os V2, VW3, VW30 e VW38. Por ter sido idealizado para ser acessível a todos os alemães, o automóvel (e depois a própria montadora) passou a se chamar Volkswagen, ou “carro do povo”. Aqui vale mais uma curiosidade: o nome formal do modelo é Volkswagen Sedan. Ainda bem que os apelidos pegaram.

Acessível para a família

Por exigência do ditador nazista, o projeto do compacto deveria ser de um veículo acessível, obrigatoriamente e ter algumas características coltadas à família como ser capaz de carregar dois adultos e três crianças, além de manter a velocidade média de até no máximo 100 km/h sem ultrapassar o consumo de 13 km/litro de combustível. Além disso, o preço deveria ser menor do que mil marcos imperiais (ou o valor de uma boa motocicleta na época).

Queridinho com a mesma cara

O Fusca é o carro mais vendido no mundo com o número recorde de 21.529.464 unidades produzidas, sempre mantendo basicamente o mesmo projeto inicial de Ferdinand Porsche. O modelo só perde seu posto de veículo produzido por mais tempo para a Volkswagen Kombi.

Produção no BRA

No Brasil, a primeira unidade do carro montada foi lançada no dia 3 de janeiro de 1959 com o nome oficial Sedan. De acordo com informações da Volkswagen, naquele ano foram vendidas 8.406 unidades de Fusca.





Com informações de Agência São Joaquim Online





Leia mais

Cinco mortes por Covid-19 aconteceram no AM nas últimas 24 horas

Família procura por cadela roubada dentro de casa em Manaus