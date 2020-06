"Agenda virtual" apresenta as lives regionais desse fim de semana

As lives terão aula de balé, documentário sobre lançamento de CD com obras do maestro Claudio Santoro, apresentações de Boi-Bumbá, samba, sertanejo, entre outras | Foto: Divulgação

Manaus - A “Agenda Virtual” do fim do mês de junho reúne lives com aula de balé, documentário sobre lançamento de CD com obras do maestro Claudio Santoro, apresentações de Boi-Bumbá, samba, sertanejo, entre outras. A iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa tem o objetivo de divulgar atividades realizadas por artistas amazonenses.

Para incluir um evento na agenda, basta fazer o cadastro no cultura.am.gov.br , com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

Toda quarta-feira, a equipe da Secretaria divulga a programação da semana e também faz a divulgação nas redes sociais (@culturadoam) e no aplicativo do órgão (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

Quarta-feira (24/6)

19h - Lucas Rêgo apresenta a festa junina da Amazônia para o mundo com o tema “São João na Amazônia”. A transmissão será pelo YouTube (Lucas Rêgo Oficial).

19h - Dois espetáculos serão exibidos no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam). O primeiro é o “Bem do Interior”, espetáculo do Balé Folclórico do Amazonas, estreado em 2006, e baseado na obra de Mário Ypiranga Monteiro. A montagem evoca festividades típicas e danças folclóricas de comunidades do interior do Amazonas dentro de um festejo de casamento na Vila de Carvoeiro, interior do estado, narrando a chegada dos barcos com convidados para festa.

Em seguida, “Ritos de Passagem”, que a Amazonas Band, na companhia de Dave Liebman e Marcelo Coelho, apresentou no 7º Festival Amazonas Jazz, em 2012. A peça foi escrita pelo compositor Ed Sarath e trata-se de um rito de passagem Tikuna, transcendendo o tempo e unindo o legado antropológico da Amazônia com o jazz contemporâneo.

22h - O cantor Marcelo Nakamura receberá o músico Magaiver, da banda Casa de Caba, no “Naka na Rede”, desta semana, no Instagram (@nakaeospiranha). A live seria transmitida no último domingo, mas devido a problemas técnicos foi transferida para esta quarta-feira.

A proposta do programa é apresentar a cultura do norte para o mundo e, ao longo de uma hora, conversar sobre temas como a trajetória na música, parcerias, composições no período do isolamento, vida pessoal, curiosidades e planos para a carreira a partir do “novo normal”.

Sexta-feira (26/6)

10h - O professor Rodrigo Colares, do Balé Folclórico do Amazonas, realizará live com uma aula de balé clássico. A transmissão será pelo Facebook do Corpo Artístico (Balé Folclórico do Amazonas - BFA).

19h - O cantor Michael Lima apresentará a live Regionalidade com toadas de Caprichoso e Garantido. Transmissão pelo YouTube (Cantor Michael Lima).

20h - Dudu Brasil, Mestre Caio e Edu do Banjo serão as atrações da live solidária “Rio Samba Show”, que visa arrecadar alimentos para músicos, garçons e colaboradores que atuam nas casas noturnas. A transmissão será realizada pelo YouTube (Dudu Brasil). Para mais informações: (92) 99138-1001.

20h - O cantor e compositor amazonense Gean Melo se apresentará em uma live do espaço cultural Vila Vagalume. Transmissão pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

21h - O cantor Luso Neto realizará a live “Black is Beautiful”, um show dedicado às vozes negras brasileiras e a exaltar a importância da cultura negra na música. A transmissão será pelo Facebook (Luso Neto). Informações para contribuir estão na rede social do cantor.

Sábado (27/6)

12h – Tradição de sábado, o músico Agenor Vasconcelos apresentará mais uma live em formato voz e violão no Instagram do Centro Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).As informações para contribuição voluntária estão nas redes sociais do espaço.

20h - O DJ BS Rapha convidará os DJs Linconln Ribeiro, Oma Freire e Carol Amaral para uma live direto do Centro Cultural Curupira Mãe do Mato. A transmissão será pelo Twitch (twitch.tv/bsrapha).

20h - O espaço Vila Vagalume realiza mais uma live homenageando Maria Bethânia, com Ramon Marola e Mauro Lima. Transmissão pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

20h30 - A “Parintins Live” reunirá os itens oficiais dos bumbás Garantido e Caprichoso em uma apresentação especial direto da Ilha Tupinambarana. A transmissão iniciará às 20h30 pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta, com apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

21h - Os cantores Lorenzo Fortes, Daniel Trindade e Jyou Guerra realizarão a live “Três Amigos” em prol da Fundação Fraternidade dos Amigos e Irmãos da Caridade (FAIC). Cada artista vai cantar 25 músicas de seu repertório, com muito sertanejo, pagode e funk. A transmissão será pelo YouTube nos canais dos três artistas (Lorenzo Fortes, Daniel Trindade, Jyou Guerra). Mais informações pelo número: (92) 99206-6142.

Domingo (28/6) 16h - Lançamento do documentário sobre os bastidores da produção do CD “Claudio Santoro - A obra integral para violoncelo e piano”, gravado pelo violoncelista Hugo Pilger e o pianista Ney Fialkow, com depoimentos dos músicos, produtores, demais profissionais envolvidos no projeto, além de trechos das obras. Transmissão pelo YouTube (Hugo Pilger).





