Dia do Biscoito: Veja 7 curiosidades sobre este alimento tão querido

Manaus - É impossível não gostar de biscoito, afinal, há muitas variações. Salgado, doce, recheado, integral, cookies ou rosquinhas, o biscoito pode apresentar diversos formatos e sabores na mesa dos brasileiros. O melhor é que pode ser consumido puro ou mesmo como ingrediente para compor receitas doces ou salgadas.

A fábrica de massas M. Dias Branco enviou ao EM TEMPO, sete curiosidades sobre essa delícia, que encanta desde crianças a adultos e tem uma data só para ela: 20 de julho:

1 - Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), existem, hoje no mercado, mais de 200 tipos de biscoito;

2 - Cream cracker e água e sal: tem diferença? Na verdade, não. O que realmente muda de um tipo para o outro é a quantidade de gordura, que é maior no cream cracker, tornando a versão mais cremosa e crocante;

3 - Biscoito ou bolacha? Ambas as expressões estão corretas, porém, a diferença se encontra no modo de preparo. Os ingredientes são os mesmos, mas enquanto as bolachas são mais secas, os biscoitos podem ser secos ou úmidos;

4 - O termo bolacha vem de “bolo” (do latim “bulla”, que significa objeto esférico), com o sufixo “acha”, indicando diminutivo. A palavra holandesa “koekje” tem o mesmo significado, o que deu origem aos termos “cookie” e “cracker”.

5 - A bolacha Maria, presente em grande parte das cestas brasileiras, é um tipo bastante popular, de sabor adocicado. É feita com farinha de trigo, açúcar, óleo e essência de baunilha. É versátil, pois pode ser consumida pura ou como um sanduíche, com margarina, leite condensado ou coberta de mel, geleia e marmelada. Muito popular entre as crianças, é ótimo ingrediente para a confecção de sobremesas;

6 - Os biscoitos Tortinhas são recheados com uma casquinha extremamente crocante e formato irreverente: foi o primeiro biscoito recheado sem tampa. Além disso, é um ótimo produto para ser consumido no lanche da tarde ou para enfeitar doces;

7 - Os furinhos do biscoito água e sal são estratégicos, pois deixam o vapor escapar durante o processo de cozimento. Além disso, são responsáveis pela crocância e pelo formato achatado. A quantidade e posição dos furos irão depender do formato, tamanho e posição. Por exemplo, furos muito juntos podem gerar um biscoito mais duro e seco. Buraquinhos mais espaçados provocam bolhas na superfície do biscoito.

