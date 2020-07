Amazonense monta a própria "Kombi Home" para viajar pelo mundo

O amazonense vai morar na Kombi Home e viajar pelo mundo | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus- O amazonense de 28 anos, Rikiya Takano, não perdeu tempo durante o isolamento social causado pela pandemia e decidiu dar o pontapé inicial para a realização do sonho de viajar pelo mundo. A primeira médida? montar a própria Kombi Home ou casa sobre rodas.

Mochileiro raiz, o jovem que adora fazer trilha, montanhismo, travessia, acampar e praticar esportes que proporcionem o contato com a natureza, quer conhecer o planeta. Solteiro e sem filhos, ele pretende dirigir por toda a América e terminar essa aventura no Alaska.

Investimento

Em entrevista ao EM TEMPO, Takano falou que investiu nove mil reais na compra do veículo, e que para montar o automóvel completo, foram necessários R$ 20 mil reais. A kombi possui três placas solares para captação de energia, sensores noturnos, ar-condicionado, cama, fogão, lavanderia, chuveiro e até um banheiro químico, caso seja necessário.

“Viajar sempre foi um prazer. Este sonho foi planejado com muitos detalhes. Pesquisei sobre tudo, inclusive, como montar a kombi home. Da geladeira ao chuveiro, quem montou fui eu. Só de estar com o veículo pronto, já me sinto extremamente feliz. Quero viajar em 2021, estou com tudo programado. Se Deus quiser, até lá vai dar tudo certo”, apontou o aventureiro.

Ele pretende viajar em2021 | Foto: Lucas Silva

Mistura do Brasil com o Japão

O jovem Takano, trabalha no ramo de tecnologia. É filho de japonês com uma amazonense. É o mais novo de cinco filhos e segundo ele, ninguém da família possui esse espirito aventureiro.

“Meus pais acham insanidade o que estou fazendo. Acredito que eu tenha puxado para meus ancestrais essa paixão. Pretendo passar de dois há três anos fora. Quero agregar uma bagagem cultural e chegar ao Alaska de Kombi. Meu chefe não está gostando muito da ideia, eu trabalho pouco mais de sete anos na empresa”, contou, sorrindo o jovem.



A Kombi Home possui tudo que há em uma casa | Foto: Lucas Silva

Programado não sai caro

Há cerca de um ano, Takano começou a guardar dinheiro para este feito. O jovem que é investidor na bolsa de valores, conquistou um bom dinheiro durante esses anos. Então, ele fez uma reserva para poder viajar tranquilo no início da excursão. Além disso, ele se especializou e já planejou maneiras de conseguir dinheiro enquanto viaja.

“Tenho um valor guardado para esta viagem. Com as pesquisas que fiz sobre custos com alimentos, combustíveis e outros, cheguei ao cálculo que em média vou gastar três mil reais por mês. Então, após o término dessa minha reserva, pretendo fazer fotos da natureza e vender pela internet, ministrar cursos virtuais e como trabalho com desenvolvedor, efetivar trabalhos dessa espécie”, relatou Takano.

A internet será uma fiel escudeira | Foto: Lucas Silva

Morando sobre quatro rodas

2021 é o ano escolhido para realizar a grande aventura, enquanto isso, Takano mora no veículo e pode estar estacionado em qualquer lugar de Manaus. Questionado pela equipe, até o momento Takana, fará a viagem sozinho. Mas afirmou que se “encontrar uma companhia aventureira, que goste de trilha e acampar, a viagem será mais divertida”.

No YouTube e no Instagram, ele possui um perfil @takanakombi, em que é possível acompanhar as informações em tempo real desse sonho.





