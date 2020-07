Com ajuda da internet, família reforma casa durante a quarentena

A família Santos iniciou a reforma seguindo tutoriais da internet | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus- Ficar em casa no período de isolamento social foi uma tortura para alguns e um privilégio para outros. A família Santos aproveitou o tempo livre para fazer uma reforma em casa e transformar o lugar em um ambiente mais bonito e aconchegante. No entanto, quem pôs as mãos à obra, foram os próprios moradores que não tinham nenhuma experiência na função. Pai, mãe e filha se aventuraram no mundo da construção.

A construção havia começado em 2019, mas com a chegada da pandemia no Amazonas, no início de março, as obras precisaram ser suspensas. Por medo de perderem dinheiro com todo o material comprado, os Santos decidiram dar continuidade a construção por conta própria.

A família que reside no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, é composta pelo patriarca Waldemar Santos, a mãe e esposa Eliana Dutra e a filha do casal, Maysa Costa. O que os motivou a darem sequências nas obras foram as condições em que a casa se encontrava. Segundo eles a moradia necessitava urgente de reforma. Sem experiência, eles, então, apelaram às ferramentas da internet que disponibiliza vários vídeos sobre construção covil que inclui reforma, decoração, arquitetura, entre outros.

“Nossa casa era antiga e exigia urgentemente uma reforma. Do lado de fora era pequena e por dentro faltava divisão entre a cozinha e a sala de janta. O meu esposo já tinha um certo conhecimento trazido de família. Porém, para assentarmos a cerâmica, a porta e ajustar alguns detalhes, precisamos recorrer ao YouTube em busca de tutoriais educativos para aprendermos como fazer. Nos dividimos e cada um acompanhava as vídeo aulas. Assim adquiríamos um pouco de conhecimento sobre o assunto”, explicou Eliana.

Equipe e tarefas

Os Santos montaram uma equipe de obra, onde o mestre era o pai, a filha era a ajudante e a mãe fazia a comida para o trio, mas sempre que possível, ajudava na função de pedreira, também. A ideia inicial era colocar cerâmica, colorir e usar massa e cimento para cobrir imperfeições da residência.

“No início por não ter prática, meu marido não conseguia pegar o jeito de colocar a cerâmica. Tínhamos dificuldades para acertar os cortes e muito problemas em nivelar a parede. Depois, fomos ganhando confiança. Assentamos a porta dos fundos, ficou um pouco torta se olharmos o revestimento da parede de perto, podemos perceber. Mas de longe está bonito. Nesse momento precisamos reformar o banheiro que está ultrapassado e começar do zero nossa lavanderia que ainda não temos”, declarou, bem humorada a matriarca.

Ação marcante

Para a estudante Maísa, a filha do casal, a aventura foi única e ficará marcado para sempre em sua memória. A adolescente afirmou que além de ocuparem o tempo livre, eles, também, ficaram mais unidos e realizaram descobertas dentro da família, como por exemplo o talento do pai em assentar cerâmica.

“Para nossa família foi uma experiência muito prazerosa. Passamos esse período de pandemia juntos, porém, mesmo sendo muito difícil, conseguimos aprender coisas novas. Podíamos ficar sem fazer nada, mas acabamos fazendo várias coisas. Nos ocupamos com os estudos, e com hobbies. Sem contar que aprendi um pouco sobre construção. Por mais que não seja meu forte, eu pude aprender com meu pai. Assim, o tempo ficou muito proveitoso, além da economia que conquistamos com a obra. Recomendo para as outras famílias o aprendizado e a união”, relatou Maísa.

Custo da Reforma

De acordo com o cálculo familiar, a obra foi um investimento no total de R$ 14 mil. A reforma que iniciou no final de 2019 com profissionais custou 10 mil reais, e à parte em que a família construiu chegou a R$ 4 mil. Eles pretendem continua as melhorias internas da casa. Até o momento, os proprietários do imóvel sozinhos, conseguiram colocar o piso de cerâmica na cozinha e na sala de jantar, a janela e a porta dos fundos e do banheiro, também, foram trocadas por novas. O telhado de trás da casa, também, passou por uma repaginada e já se programaram para substituir o vaso sanitário e lavatório do banheiro.

