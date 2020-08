Vídeo: Patixa Teló é atacada por cachorro durante gravações

Ainda n se sabe sobre o atual estado de saúde de Patixa | Foto: Divulgação

Manaus- Um vídeo que está circulado na internet tem deixando os fãs de Patixa Teló preocupados com o bem-estar da influencer. Nas cenas é possível notar que Patixa é atacada por um cachorro enquanto tentava fazer carinho no animal. A gravação é interrompida pela câmera que provavelmente foi prestar socorro a artista.

O EM TEMPO tentou entrar em contato com a família de Patixa para mais informações, mas até o fechamento dessa matéria não obteve sucesso. Não é possível afirmar a data do vídeo, nem mesmo o estado de saúde do ícone amazonense.

Quem é Patixa?

Na realidade o ícone amazonense Patixa Teló, é Antonio Luiz Souza Da Silva. Filho de Juraci uma paraense guerreira que criou seus cinco filhos sozinha, na família é chamado carinhosamente de “Tonga”. Nascido de sete meses no dia 15 agosto, com apenas um quilo precisou ir para incubadora e assim que o médico avistou a criança já informou para a família que se tratava de um bebê especial.

Patixa ganhou fama na região com sua característica única e até hoje sustenta sua família mesmo com suas limitações. No último sábado (15), foi o aniversário dele e as comemorações agitaram a internet. Com perfil no Instagram com mais de 70 mil seguidores Patixa virou celebridade e está sempre nos eventos da capital amazonense. Se vier a Manaus, encontra-la e não tirar uma foto, você não fez o rolê direito.

Acompanhe o vídeo que flagra as cenas do ataque do cachorro a Patixa:

Até o fechamento da matéria não foi possível afirmar sobre o estado de saúde de Patixa | Autor: Divulgação

Leia Mais:

Bruna Marquezine estrela série da Netflix ao lado de Keanu Reeves

Modelo faz live com maquiadora especialista em pele negra