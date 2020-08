Vira-lata se torna “cãosultor” de concessionária e ganha até crachá

"Cãosultor" recebeu crachá de colaborador e participa do dia a dia da empresa | Foto: Divulgação

Manaus – Um dog ganhou visibilidade nas redes sociais, após virar cão propaganda da marca de veículos, Hyundai. Em um dia chuvoso, o cão chegou até a loja para se proteger. Os funcionários deram água e no outro dia, ele voltou ao local. Com o tempo, o gerente adotou o cão, que se tornou o “cãosultor” de vendas da concessionária Prime Hyundai, localizada em Serra, cidade no Espírito Santo.

Além de acolhimento, comida e uma casinha, o cão ganhou um crachá de funcionário da loja, foi batizado com o nome de Tucson Prime e uma sessão de fotos com os carros da empresa. O vira-lata, na cor caramelo, ganhou um perfil no Instagram, que já conta com 158 mil seguidores, onde mostra o seu dia a dia na empresa com os clientes, colaboradores e fotos como cão propaganda da empresa.

| Foto:





Leia mais:

Novo lixo da pandemia: máscaras são descartadas em ruas de Manaus

Processos de adoção não param durante a pandemia