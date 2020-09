Faça você mesmo: 6 brinquedos para animar a vida do seu pet

Pets amam um brinquedinho | Foto: Reprodução

Quem quer proporcionar o bem-estar do cachorro e do gato de estimação pode montar brinquedos em casa, sem a necessidade de comprá-los em lojas. Usando alguns produtos e objetos, que teriam pouca serventia e até seria descartado, é possível criar brincadeiras divertidas e que farão a alegria do seu pet. Quer saber como? Confira neste texto!

Pneu mordedor

Se o seu animal gosta de morder objetos, o pneu mordedor pode ser um brinquedo que preserve os itens da sua casa. Para montá-lo, fure o pneu de um carrinho de mão e amarre-o verticalmente utilizando uma corda, deixando-o pendurado. Assim, ele tem algo para morder e se divertir, mas sem destruir o seu lar.

Caldo congelado



Este “brinquedo” é uma boa diversão para os dias de calor. Ele consiste em congelar um caldo ou outro líquido saboroso (e que não prejudique a saúde do animal), oferecendo-o para ele mastigar e lamber até derreter. Esta é uma boa brincadeira para refrescar o pet e ainda dar alguns nutrientes para ele.

Você também pode recorrer a essa brincadeira em situações em que seu bicho de estimação esteja trocando de dentes. Você pode montar cubos de vários tamanhos, adaptando-os, claro, para o tamanho da boca do seu animal. No entanto, será necessário que você limpe o chão depois.

Garrafa pet



Uma garrafa pet pode tornar-se um bom brinquedo para seu pet. Uma das opções utilizadas pelos donos consiste em adaptar a garrafa para que ela tenha alguns furos, preenchendo-a com alguns petiscos. Agora, para conseguir a guloseima, o animal terá que manipular e brincar com a garrafa até que o petisco saia de lá.

Alguns cães também gostar de ir “pegar” a garrafa pet. Para isso, é necessário apenas que o dono amasse o meio da garrafa, deixando-o achatado e preservando as pontas. Assim, ao arremessar a garrafa, ela não irá tão longe, e a mordida do cão para pegá-la será facilitada.

Cabo de guerra



Alguns animais gostam de brincar de cabo de guerra, principalmente cachorros. Você pode fazer o cabo do brinquedo a partir de uma toalha de banho ou uma calça jeans velha. Com uma tesoura, corte o tecido escolhido em três tiras de tamanhos parecidos. Depois, una as pontas e dê um nó apertado, que não irá se soltar.

Em seguida, complete a corda fazendo uma trança, utilizando mais três tiras. Quem tiver um cão pequeno em casa, pode usar uma camiseta velha para montar a corda, já que seu tecido é mais suave e tem menos chance de machucar os dentes do animal.

Bola de meia



Esse é um dos brinquedos mais simples de fazer de toda a lista. Usando meias velhas, jornal, agulha e linha, você consegue montar algo que irá entreter o seu animalzinho por muito tempo. Para isso, faça uma bola com o jornal e envolva-a com a meia. Em seguida, torça a meia até que ela fique com o formato de bola.

Costure bem para deixar o resultado firme, com um ponto alinhavo. Pronto! Agora o seu animal pode brincar com a bola, mordê-la por horas e não cair no tédio tão cedo.

Caixa de segredos



Uma caixa de sapatos, uma tesoura ou estilete e alguns petiscos podem proporcionar uma grande diversão para o seu gato. Essa caixa de segredos explora o fascínio dos felinos em brincar com uma caixa de papelão.

Para montar a brincadeira, é bem simples. Com a tesoura ou o estilete, faça furos na caixa que permitam que o gato coloque a pata lá dentro. Coloque uns petiscos lá dentro, que sejam alcançáveis, e está feito: o gatinho passará um bom tempo tentando pegar tudo.





Leia mais:

Veterinária explica sobre a importância da vermifugação dos pets

Quer castrar seu 'bichinho'? CCZ já agenda procedimentos em Manaus