Vídeo: Homem passa por cima de carro que parou em faixa, em Manaus

Manaus – Quantas pessoas já se depararam com um veículo bloqueando a faixa de pedestres? O humorista Smith Gois presenciou a cena ao lado de Teatro Amazonas, na rua 10 de Julho, bairro Centro, e decidiu passar por cima do carro, literalmente. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais, e rendeu diversos comentários dos amazonenses.

O vídeo recebeu diversas gargalhadas e também aplausos dos internautas, que se sentiram ‘’representados’’ pelo humorista. ‘’Meu sonho fazer isso, só falta a coragem’’, admitiu uma internauta.

No vídeo, o amazonense demostra também o descontentamento do motorista, que se retira do carro e tenta ir atrás do amazonense. ‘’Tá mais que certo, falta de respeito com o pedestre’’, criticou outro.

Vários internautas também notaram que o vídeo poderia ser armado. ''Muito fácil quando já está combinado'', debochou um rapaz.

O humorista Smith Gois é conhecido nas redes sociais por performar pegadinhas pelas ruas de Manaus para o canal autoral ''Saca Soh'', de humor e desafios.

Armação ou não, muita gente se identificou com a ação do humorista.

Confira o vídeo:

