Pesquisa mostra nomes de pets mais queridinhos entre os brasileiros

Brasileiros também escolhem nomes de pets baseados em personagens de filmes | Foto: Reprodução Internet

Manaus – Segundo um levantamento da DogHero , maior aplicativo de serviços para pets da América Latina, os nomes Mel, Nina, Maggie, para fêmeas, e Thor, Luke e Nick, para machos, são os mais escolhidos para cachorro no Brasil. A pesquisa baseou-se no cadastro do sistema da empresa, com os nomes de mais de 1 milhão de cachorros e gatos.



O PetCenso 2019 mostrou as raças preferidas também. Para os nomes de gatos, Nina, Mia e Simba foram os três primeiros da lista. Já as raças dos cães, o vira-lata apareceu em primeiro lugar, com 29,4% da preferência. O shih-tzu veio em segundo lugar, com 9,8%, seguindo o yorkshire terrier, na marca dos 6,1%, o maltês com 2,66%, o pug em quinto lugar, com 2,44%, e o pinscher, com 2,65%.

Influência cinematográfica

A professora Bruna dos Santos tem dois cachorros, Goku e Gohan, ambos da raça vira-lata. A escolha dos nomes foi baseada em dois personagens do desenho animado, Dragon Ball Z. “Escolhemos o nome naturalmente, pois gostamos muito do desenho. Já tive outros cachorros com nomes diferentes como o Jato, a Tempestade, a Paloma, o Luís, que a gente chamava de Lulu, e o Samuel, apelidado de Sam”, relata.

Assim como Bruna, a jornalista Mara Coelho escolheu o nome do seu gato baseado nas telinhas. O gato Banguela recebeu o nome do dragão do filme Como Treinar o Seu Dragão. Ela já teve os gatos Frederico e Tonico, nomes conhecidos para humanos. A filha do Banguela recebeu o seu com a ajuda da internet. “Para encontrar um nome para ela, fui pesquisar no Google e fiquei lendo para os meus três sobrinhos. Quando falei Violeta, todos aprovaram”, conta.





