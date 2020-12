Exposição de Natal da Coca-Cola é atração exclusiva no Sumaúma

O Grupo Simões e a Coca-Cola querem um Natal de alegria e magia este ano, com boas lembranças que remetam à infância e à família. Por isso, lançaram em Manaus uma novidade que permitirá essas boas sensações. Em um espaço de quase 60 metros quadrados, em parceria com o Sumaúma Park Shopping, e com projeto da Pic Place, o público poderá visitar a casa do Papai Noel e fazer um tour fotográfico registrando tudo em frente a um cenário instagramável, ou seja, preparado especialmente para rechear as redes sociais com imagens exclusivas sobre o tema natalino.

A exposição instagramável “Juntos como nunca neste Natal” - mesmo tema escolhido pela Coca-Cola para a campanha natalina deste ano - promete uma experiência única valorizando os momentos em família, o lazer e união dentro de casa, renovando as esperanças e celebrando a noite mais mágica do ano. A entrada é gratuita.

Tudo começa logo na entrada. Os visitantes avistam um termômetro gigante que já indica a chegada ao “Pólo Norte”. Na sala do Papai Noel, sofás, almofadas e lareiras. Na tv, pode assistir ao vídeo da campanha de natal da Coca-Cola e o filme da vinheta de natal, gravado por duas das principais cantoras da atualidade no pop e no funk, Luísa Sonza e Lellê.

O cantinho mais aguardado é sem dúvida onde o Papai Noel recebe e responde as cartinhas das crianças. Com a representação da noite de Natal, a mesa de jantar é a próxima parada, com imagens da ceia natalina e produtos Coca-Cola.



Bárbara Bravim, Diretora de Marketing e Trade do Grupo Simões, explica que a ação foi pensada para promover um clima de Natal em um ano em que tudo precisou ser diferente, com desafios e momentos difíceis para todos.

“Com a chegada do Natal, vem junto os sentimentos de amor e esperança de que dias melhores virão. E o cenário instagramável de Natal Coca-Cola busca proporcionar um espaço aconchegante e mágico, proporcionando alegria e magia na vida das pessoas, ajudando a relembrar e reviver os bons momentos em família”, afirma.

A exposição estará aberta ao público a partir da quarta-feira (02.12) até o dia 24 de dezembro, das 14h às 22h, no Piso Gavião Real, deck da praça de alimentação do Sumaúma Shopping na avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova. Nesta terça-feira (01), o Grupo Simões e Coca-Cola estarão recebendo convidados para a pré-estréia do espaço.

Medidas serão tomadas visando a prevenção contra o coronavírus. Só será permitida a entrada de quem estiver usando máscaras de proteção e haverá álcool em gel disponível para higienização das mãos. Para evitar aglomeração, a quantidade de pessoas no cenário será limitada. Promotores estarão organizando o espaço, com o objetivo de dar apoio às pessoas e permitir que a experiência seja inesquecível.

Sobre o Grupo Simões

Com sede em Manaus, o grupo é fabricante e distribuidor de Coca-Cola e distribuidor dos produtos Heineken Brasil, além de possuir uma marca própria de água mineral, a Belágua. O Grupo ocupa 42% do território nacional, com três fábricas de bebidas espalhadas nos Estados da Região Norte, exceto Tocantins. O Grupo Simões atua, ainda, no segmento de veículos, com duas concessionárias na capital amazonense, e no segmento de Gás Carbônico, com duas fábricas em Manaus e Belém e um centro de distribuição em Porto Velho.

