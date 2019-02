Preferência nacional: Conheça a história da pizza e suas variações

Manaus - Hoje é dia de comer pizza! O prato que é um dos mais consumidos no mundo é a refeição preferida para casais, grupos de amigos, e claro, os amantes da iguaria. A chef de cozinha e professora do curso de Gastronomia da Uninorte, Débora Valente, selecionou fatos curiosos sobre o consumo da pizza pelo mundo.



De acordo com a especialista, uma pizza autêntica deve ser redonda, feita de massa sovada à mão e a crosta deve ser modelada e achatada apenas à mão. A massa deve consistir apenas de farinha, fermento, sal e água.

"A história da pizza começou há seis mil anos. Alguns historiadores acreditam que foram os egípcios os primeiros a preparar a iguaria. Outros afirmam que os pioneiros são os gregos, que faziam a massas à base de farinha de trigo, arroz ou grão-de-bico e as assavam em pedras quentes", ressalta.

O fato é que a pizza, na versão que todos conhecem, ficou famosa pelas mãos dos italianos, na cidade de Nápoles. Os napolitanos acrescentaram à receita molho de tomate e orégano e consumiam a pizza dobrada ao meio, como se fosse um sanduíche. "Quem tinha um pouco mais de dinheiro colocava queijo, pedaços de linguiça ou ovos por cima", explica a chef.

Os Estados Unidos é o país que mais consome pizza no mundo - são 400.000m² por dia. A expansão desse prato para outros países começou em 1905, com o empresário chamado Lombardi. Ele abriu a primeira pizzaria, no bairro Little Italy, em Nova York. As pizzas americanas, diferentemente das de Nápoles, foram acrescidas de uma grande variedade de ingredientes e logo se tornaram sucesso absoluto.

Em cada região brasileira existem variações de pizza elaboradas com ingredientes típicos | Foto: Divulgação

No Brasil

A pizza veio para o Brasil junto com os italianos, no final do século 19. De início, era um prato comum entre os imigrantes. Aos poucos, foi se tornando conhecida entre os paulistas e em todo o país, com diversos tamanhos, sabores e recheios, alturas e formatos. O estado de São Paulo é considerado a capital nacional da pizza, devido à grande quantidade de imigrantes italianos que vivem na cidade e o alto consumo do prato.

"No Brasil, ainda existem pizzarias tradicionais, que não servem o prato com molhos como catchup, mostarda ou maionese. Na Itália, a pizza é servida sem condimentos, apenas com orégano e azeite de oliva", completa Débora.

Em cada região brasileira existem variações de pizza elaboradas com ingredientes típicos. No Sul, tem pizza de churrasco, estrogonofe, coração de galinha e costela bovina. No Sudeste, tem as opções sushi e couve manteiga. No Centro Oeste, a novidade é a pizza de galinha com pequi. No Nordeste, tem de acarajé, vatapá, carne de sol, charque e frutos do mar. No Norte, de tucumã, cupuaçu, castanha do Brasil, queijo coalho, banana frita, pirarucu defumado e tacacá.

*Com informações da assessoria

