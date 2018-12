Das ruas de Nova Olinda à Tailândia: conheça a história de Mayra Dias

Manaus - A típica menina criada no interior do Amazonas, que brinca na rua sem medo de ser feliz e que não tem medo de nada. É assim que Albaniza Dias, de 56 anos, mãe da Miss Brasil, define a infância daquela que pode ser eleita a mulher mais bela do mundo, neste domingo (16): a amazonense Mayra Dias, de 26 anos.

Mayra é graduada em Jornalismo e pós-graduada em Mídias Digitais, além de ter sido apresentadora de um programa de TV em Manaus. Nascida em Itacoatiara, a 270 quilômetros da capital, Mayra passou a infância e adolescência em Nova Olinda do Norte, distante 137 quilômetros de Manaus.

FAMÍLIA DA MAÍRA DIAS MISS BRASIL DE NOVA OLINDA DO NORTE. | Foto: MARCIO MELO

A expectativa dos amazonenses é que a itacoatiarense seja a nova Miss Universo nesta noite. Albaniza, no entanto, conta que a filha, quando mais nova, nunca havia falado sobre o título de miss. "Acho que, na verdade, ela nunca chegou a pensar em ser miss. Sempre foi muito bonita, isso é fato. Mas a vida dela era brincar, correr e se divertir. Sabe aquelas meninas de interior, que vivem correndo na rua, nos quintais? Assim era a Mayra! Atrás da nossa casa havia um quintal e de vez em quando, ela voltava com o pé furado", lembra a mãe, aos risos.

A irmã de Mayra, a psicóloga Mayumy Dias, de 24 anos, também faz coro à mãe. Ela ainda lembra que, durante a infância da Miss Brasil, uma das suas brincadeiras preferidas era brincar de ser artista.

"A Mayra sempre foi muito brincalhona, muito alegre. Quando éramos crianças, uma das brincadeiras favoritas dela era de ser artista. Ela brincava de dançar, de ser modelo, e por aí vai. Já na adolescência, começou a participar de grupos de dança, ciranda e boi-bumbá", lembra Mayumy.

Concursos

Com o envolvimento em diversos grupos de dança, não foi difícil perceberem a beleza e o porte altivo de Mayra. Albaniza lembra, que foi justamente nessa época, que um amigo começou a dizer para Mayra que ela tinha potencial para ser miss.

"Em 2011, um colega a inscreveu no Miss Amazonas. Foi a primeira vez que ela participou, e acabou ficando em sexto lugar. Ficou um pouco chateada por não ter ganho, mas não desistiu. Participou de outros concursos, sempre se destacando, ao ponto de o representante do Miss Brasil ter dito, que não viria para o Miss Amazonas, se ela não estivesse competindo", conta a mãe.

Em 2015, Mayra seguiu na trajetória dos concursos, vencendo o Miss Mundo Amazonas. No ano seguinte, Mayra foi a representante do Brasil no Rainha Hispano-Americana, onde ficou com o terceiro lugar.



"A Mayra costuma dizer que não foi ela que escolheu o mundo miss, e sim o mundo miss que a escolheu. Tanto que quando ela entrou no meio, se apaixonou e continuou persistindo", conta Mayumy.

Em 2018, Mayra foi coroada Miss Amazonas, Miss Brasil, e está a um passo da coroa de Miss Universo em Bangkok, na Tailândia, neste domingo (16).

