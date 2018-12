Semelhança latina: população confunde Miss Brasil com Miss Venezuela

Manaus - Morenas, cabelos lisos, negros e longos. Os traços latinos da Miss Brasil, a amazonense Mayra Dias e da representante da Venezuela, Sthefany Gutiérrez, geraram repercussão na internet e nos bastidores do Miss Universo 2018. Na última semana, as candidatas participaram dos desfiles preliminares e chamaram bastante atenção devido a semelhança. Além das características físicas, os vestidos e jóias usadas pelas duas eram bem parecidos.



O Portal Em Tempo percorreu as principais praças do Centro de Manaus para saber a opinião dos manauaras e descobrir se a população identificava a Miss Brasil. De 20 entrevistados, apenas seis indicaram a pessoa certa. A maioria apontou Sthefany como se fosse a representante brasileira.

Enquete nas ruas casal aponta alternativa errada | Foto: MARCELY GOMES

Apesar de acompanhar o concurso e a história de Mayra Dias, a pedagoga Michele Neves, de 43 anos, se confundiu ao apontar a Miss Venezuela, como se fosse a amazonense. Ao ser abordada no Largo São Sebastião, e olhar as fotos das duas candidatas, a profissional ainda achou que as modelos seriam a mesma pessoa.

"São muito parecidas, eu e minha família acompanhamos a trajetória da Miss Brasil, sabemos que ela passou cinco anos se preparando para ser eleita. Nesta semana ela fez muito sucesso com o traje típico", disse a pedagoga, ao apontar para a foto da Miss Venezuela, que usava um vestido preto e branco na foto.

Pedagoga Michele Neves | Foto: MARCELY GOMES

Ao descobrir que havia errado, Michele, ainda ressaltou a semelhança entre as modelos. "Qualquer uma das duas que ganhar vai representar bem o nosso continente", disse.

Até imigrantes venezuelanos, que estão abrigados em Manaus, tiveram dificuldades para identificar quem seria representante conterrânea. "Não acompanho muito o concurso na televisão, mas as duas são iguais. Não consigo identificar quem é quem", disse Leonardo Aguiar, 37, que há 11 meses mora na capital amazonense.

Grupo de vendedores que acertaram que era a representante amazonense | Foto: Marcely Gomes

Entre as poucas pessoas que acertaram quem era a Mayra Dias, estão os vendedores Vitor Silva, 22, e Sabrina Laray, 24, que foram entrevistados na Praça da Matriz. O sorriso e expressão do rosto da Miss Brasil foram os critérios usados pela dupla.

"Ela tem o busto mais forte , os lábios também são mais carnudos, típicos de uma brasileira, ao contrário da outra, que é mais franzina", disse Sabrina.

"O olhar dela é marcante, o corpo também é de uma brasileira nata", contou Vitor.

Foi perguntado em uma enquete no perfil do Instagram @portalemtempo , se as duas candidatas se parecem. Em três horas foram computados 372 votos, sendo que 302 internautas votaram sim e 70 votaram não.

"A nossa miss tem beleza única", comentou uma das internautas que não concordou com a semelhança.

O Miss Universo 2018 acontece neste domingo (16), em Bangkok, na Tailândia.

