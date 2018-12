Mayra Dias perde o Miss Universo 2018,mas leva discurso de preservação

Manaus – Apresentando ao mundo uma beleza ímpar onde a Amazônia fica refletida em pele morena e longos cabelos negros, a Miss Brasil Mayra Dias brilhou como uma verdadeira vencedora na passarela, mas não passou para fase das Top 10 do Miss Universo 2018. O concurso foi transmitido mundialmente ao vivo na noite deste domingo (16).

Em Manaus, amigos e familiares de Mayra Dias reuniram-se em um bar na Zona Centro-Sul da capital, para torcer de perto pela amazonense que representou o país no concurso internacional.

A noite de gala teve início com uma apresentação do cantor norte americano, Usher. O momento musical serviu para que as 97 candidatas desfilassem dando ao público uma amostra da particularidade de suas belezas. Trazendo ao palco características únicas e oriundas de cada continente do planeta, o concurso deu início as eliminatórias escolhendo 25 mulheres, entre as 97, para entrar na disputa.

O nome de Mayra Dias foi um dos últimos chamados entre a primeira seleção, mas apesar de nervosa, a mãe da Miss – Albaniza Dias – esteve confiante. “A Mayra sempre foi uma pessoa muito calma mesmo nas situações mais desafiadoras, e o curioso é que eu é quem fico mais nervosa que ela. Apesar do nervosismo que acho normal, estou muito segura pois minha filha sempre dá o melhor em tudo que busca fazer. Mais cedo mandei uma mensagem para ela e depois disso temos buscado equilíbrio na força de orações", contou a mãe da mulher mais bonita do Brasil.

Belo discurso

Ao agradecer por ter sido selecionada entre as 25 mulheres mais belas do planeta, Mayra Dias emocionou o mundo ao discursar sobre sua responsabilidade ambiental enquanto Miss representante do Amazonas e do Brasil.

“Eu sou da Amazônia, no Brasil, e minha causa social é despertar as pessoas para a conscientização sobre o meio ambiente. Devemos cuidar da nossa floresta e prestar mais atenção em nossas atitudes.”, ressaltou a Miss que transformou-se em um pássaro beija-flor durante o desfile de trajes típicos. Ela foi umas das três escolhidas para vencer nessa categoria.

Miss Universo 2018

Essa foi a 67ª edição do Miss Universo e esse ano a produção do show resolveu mudar alguns padrões e diretrizes que a organização do concurso seguia nas últimas seis décadas. Exemplo claro dessas mudanças foi a participação da primeira mulher transexual a participar de um Miss Universo, a Miss Espanha. Outra curiosidade foi a banca julgadora do show de beleza que a partir deste ano passa a ser formada unicamente por mulheres.

Representatividade

Apesar da intensa representatividade que Mayra levou à passarela, a passagem da amazonense pelo concurso não demorou muito. Infelizmente para os brasileiros, a modelo não passou na eliminatória que definia as próximas dez mulheres que continuavam na disputa pela coroa. Não foi dessa vez que o Brasil quebrou o jejum de cinquenta anos.

Em todo caso, a passagem de Mayra Dias pelo concurso de beleza mais importante do mundo teve saldos e significados ainda maiores que o status trazido pela coroa. Mayra foi responsável por apresentar ao mundo as potencialidades de um Amazonas rico não só em belezas naturais mas também em coragem, força e inteligência.

