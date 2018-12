Veja a programação de espetáculos natalinos do Teatro Amazonas em 2018

Espetáculos Natalinos no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus -Os grupos Artísticos do Amazonas realizarão uma série de concertos especiais na Temporada Natalina do Teatro Amazonas, a partir desta quinta-feira (20).



Os espetáculos "Marias: Guardiães de Cristo", "O Natal na Floresta dos Cedros Vermelhos" e "Carnaval Natalino" terão entrada gratuita.

Confira os espetáculos:

“Marias: Guardiães de Cristo”

O primeiro espetáculo será “Marias: Guardiães de Cristo”, que terá duas sessões, sendo uma nesta quinta-feira (20/12) e a outra no domingo (23/12), encerrando a Temporada Natalina, às 18h e 20h30. A história fala do nascimento de Jesus Cristo pela visão de três Marias, junto com excertos da obra “Messias”, de George Friedrich Händel (1685-1759), na versão orquestrada por Mozart.

Participarão deste espetáculo a Orquestra Amazonas Filarmônica, Corpo de Dança do Amazonas (CDA), Balé Experimental do CDA e Coral do Amazonas, além de atores convidados. A regência é do maestro Luiz Fernando Malheiro. A direção cênica é formada exclusivamente por mulheres, sendo elas Ednelza Sahdo, Viviane Palandi e Monique Andrade. A dramaturgia é assinada por Francis Madson e Viviane Palandi, assistência de direção de Thais Vasconcelos, concepção cenográfica feita pelo CDA e Balé Experimental do CDA.

Espetáculos Natalinos no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

“O Natal na Floresta dos Cedros Vermelhos”



Com sessões às 18h e 20h30, na sexta-feira (21/12), o “Natal na Floresta dos Cedros Vermelhos” traz a regionalidade para a programação, de acordo com o maestro Marcelo de Jesus.

Além do Coral Infantil do Liceu, regido pelo maestro Isaías Monteiro, o espetáculo conta com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e Balé Folclórico do Amazonas, com regência do maestro Davi Nunes. A cantora amazonense Judy Cristine Cardoso Silva, de apenas 14 anos, fará uma participação especial como solista.

“Carnaval Natalino”

O “Carnaval Natalino” é uma adaptação do “Carnaval dos Animais”, realizado no Teatro Amazonas na programação do Dia das Crianças, e que é baseado nas obras “Sinfonia dos Brinquedos (1760)”, de Edmund Angerer, e “O Carnaval dos Animais, Grande Fantasia Zoológica (1886)”, de Camille Saint-Saëns. O espetáculo será apresentado no sábado (22/11) e domingo (23/12), às 11h.

A apresentação conta com o Corpo de Dança do Amazonas, Orquestra Amazonas Filarmônica e GVCA. A coreografia é de Adriana Góes e a regência do maestro Marcelo de Jesus.

Espetáculos Natalinos no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

" Concerto com a Amazonas Band e Madrigal Ivete Ibiapina "



Ainda no sábado (22/12), às 18h e 20h30, a Amazonas Band, sob regência do maestro Rui Carvalho, e o Madrigal Ivete Ibiapina, regido pela maestrina Natália Sakouro, realizarão um concerto de natal com um repertório especial.

O programa terá uma horsa de duração e está dividido em três partes. Na primeira, o Madrigal irá cantar a capella as obras tradicionais de natal “Mundo Feliz”, “Pie Jesu”, (de Andrew Lloyd Webber), e “Gloria in Excelsis Deo”. Em seguida, a Amazonas Band subirá ao palco para fazer uma performance em conjunto ao Madrigal, apresentando “Sino de Belém” e “Oh Happy Day”, com arranjos de coral e banda feitos especialmente para a Temporada Natalina pelo maestro Rui Carvalho.

Apresentação no Shopping Ponta Negra

Assim como no 21º Festival de Ópera do Amazonas (FAO), os Corpos Artísticos, em parceria com o Shopping Ponta Negra, realizam uma apresentação especial piso "L2" do estabelecimento, na sexta-feira (21/12), às 19h.

O evento no shopping terá a participação de integrantes da Orquestra Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas, com regência do maestro Otávio Simões.

Confira a programação completa:

20 de dezembro e 23 de dezembro - às 18h e 20h30

Marias: Guardiães de Cristo

Balé Experimental Do Corpo De Dança Do Amazonas Corpo de Dança Do Amazonas Coral do Amazonas Orquestra Amazonas Filarmônica Regência: Maestro Luiz Fernando Malheiro

Local: Teatro Amazonas

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

21 de dezembro - às 18h e 20h30

O Natal na Floresta dos Cedros Vermelhos

Coral Infantil do Liceu De Artes e Ofícios Claudio SantoroBalé Folclórico do AmazonasOrquestra de Violões Do AmazonasRegência: Maestro Davi Nunes

Local: Teatro Amazonas

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

21 de dezembro - às 19h

Natal no Shopping Ponta Negra

Coral do AmazonasOrquestra Amazonas Filarmônica

Regência: Maestro Otávio Simões

Local: Piso L2 do Shopping Ponta Negra (Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra)

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

22 e 23 de dezembro - às 11h

Carnaval Natalino

Irina Kazak e Renan Branco, pianos Adriana Góes, coreografia Balé Experimental do Corpo de Dança do AmazonasGrupo Vocal do Coral do AmazonasOrquestra Amazonas Filarmônica Regência: Maestro Marcelo de Jesus

Local: Teatro Amazonas

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

22 e 23 de dezembro - às 18h e 20h30

Concerto com a Amazonas Band e o Madrigal Ivete Ibiapina

Regência: Maestro Rui Carvalho

Local: Teatro Amazonas

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Leia mais:

Conheça a história do Teatro Amazonas em um passeio guiado