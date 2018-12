Vídeo: Luan Santana pede ajuda para vítimas de incêndio em Manaus

Luan Santana fará um show em Manaus, no Réveillon da Ponta Negra. | Foto: Reprodução





Manaus – O incêndio que vitimou cerca de 600 famílias na noite da segunda-feira (17), no bairro Educandos, na Zona Sul da capital do Amazonas, chamou a atenção do país e o cantor Luan Santana resolveu usar as redes sociais para se posicionar sobre a tragédia.

O cantor que já confirmou show na cidade durante a virada do ano, no réveillon da Ponta Negra – Zona Oeste da cidade – usou as redes sociais durante a tarde desta terça-feira (18) para sensibilizar a população a respeito de doações, que devem ser realizadas com o objetivo de diminuir as necessidades dos desabrigados.

“Se não for natal para todo mundo, então não é natal. Centenas de famílias perderam suas casas no incêndio em Manaus e para que elas não percam também a esperança, todos nós devemos ajudar. Isso é solidariedade! ”, disse Luan Santana, em um vídeo no instagram da Prefeitura de Manaus.

O músico se colocou à disposição das necessidades de pessoas atingidas pelo fogo e disse que deve ‘fazer a sua parte’ , em tom de quem também fará doações, mas não falou sobre materiais ou valores. Como o sertanejo estará na cidade pela Prefeitura de Manaus para o show de réveillon, Luan também destacou o Fundo Manaus Solidário, como plataforma oficial de ajuda na cidade e convocou ajudantes para participarem da força-tarefa.

Doadores e voluntários podem participar das atividades de auxílio às vítimas do incêndio promovidas pelo Fundo Manaus Solidário, comparecendo ao local, que serve de base para a dinâmica de caridade. Os materiais estão sendo recebidos na Casa Militar, Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº770, no bairro compensa – Zona Oeste.

