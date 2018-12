Cantores fazem show em prol de vítimas de incêndio em Manaus

Cantor Lorenzo Fortes | Foto: Divulgação

Manaus -Os cantores sertanejo Lorenzo Fortes, John Veiga e Daniel Trindade se unem no palco da Peixaria Terra Brasil para um show em prol das vítimas do incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O evento acontece nesta quarta-feira (19), a partir das 20h. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Daniel Trindade | Foto: Divulgação

"Estamos todos muito tristes com essa tragédia. Nesse momento, precisamos nos unir e usar o que temos de melhor nessa causa", diz Lorenzo. "A forma que a a gente encontrou de ajudar foi através da música. Fico muito feliz de poder emprestar o meu talento pra ajudar essas pessoas que sofreram essa tragédia", acrescenta Daniel Trindade. John Veiga também abraçou o evento e pede aos amigos e fãs que doem alimentos e itens de higiene pessoal. "Precisamos ajudar. Fazer o bem é bom demais".

John Veiga | Foto: Divulgação

O montante arrecadado será entregue às mais de 3 mil pessoas afetadas. O incêndio no bairro Educandos afetou mais de 600 casas na noite desta terça-feira (17).

Informações pelo número (92) 99471-4433

Leia mais:

Moradores lamentam perdas e esperam reconstruir vidas após incêndio

Manauaras se unem em prol das vítimas do incêndio - Veja como ajudar

Saiba os locais de doação para as vítimas do incêndio em Manaus