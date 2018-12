Artistas se reúnem para ajudar famílias vítimas de incêndio em Manaus

Manaus - Artistas amazonenses de diferentes estilos estarão reunidos em um circuito solidário, que acontece entre os dias 19 e 23 de dezembro, para arrecadar roupas de cama e banho, calçados, vestuário, utensílios domésticos, itens de higiene, colchões e alimentos a fim de ajudar as famílias afetadas pelo incêndio no bairro Educandos, ocorrido na noite de segunda-feira (17).

A programação começa nesta quarta-feira (19), às 17h, no projeto Tacacá Solidário, no Largo de São Sebastião. Estão confirmadas atrações como Naty Veiga, As Pastorinhas, Cileno Conceição, Márcia Siqueira, Chico da Silva, Cinara Nery, Júnior Rodrigues, May Seven e Bel Martine. Na ocasião, as doações serão recebidas na Casa das Artes.

A partir das 21h, o ponto de arrecadação será o Bar Caldeira localizado na Rua José Clemente, 237, Centro, onde a banda The Stone Ramos receberá convidados para o último show do ano. Entre os nomes confirmados estão Jander Manauara, Márcia Novo, Lairton, Daniela Nascimento, Karen Dias, Lincoln Almeida, Natacha Malizia, Fred Jobim e as bandas Gramophone e Tudo Pelos Ares.

A partir das 23h, será a vez do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, na Avenida Sete de Setembro, 1.710, Centro, receber os donativos como entrada para o show do Sindicato dos Artistas Carentes.

Na quinta-feira (20), o espaço Curupira também funcionará recebendo donativos como entrada e disponibilizando um palco aberto para todos artistas que quiserem deixar sua contribuição. Toda a renda da noite será revertida para as vítimas do incêndio no Educandos.

Ainda na quinta-feira, a partir das 17h, a Feira de Mangueio, organizado por André de Moraes, receberá convidados para uma apresentação musical e será ponto de coleta de arrecadação de roupas, material de higiene e doação de alimentos orgânicos. A feira está localizada Avenida André Araújo, 901, Aleixo (ao lado do INPA).

Na sexta-feira (21), o Festival Cauxi, na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo), abraça a causa solidária e também será um posto de coleta de doações. O festival contará com a participação das bandas Alaídenegão, Mady e Seus Namorados, DJ Negralha e Johnny Jack Mesclado.

Para fechar o circuito solidário, no domingo (23), de 9h até 21h, a Avenida Manaus Moderna será cenário para o Festival de Artes Integradas S.O.S. Educandos. Entre as atrações confirmadas estão os palhaço Lero-Lero, Gororoba com pintura facial, o Coral do Amazonas com a regência do maestro Otávio Simões, além de exibição de filmes e performances. Na programação musical confirmaram presença as bandas República Regional, Os Tucumanus, Casa de Caba, Overload, Subway, Rotação Perfeita, Gramophone, Alaídenegão, The Stones Ramos, Johnny Jack Mesclado e Xiado da Xinela, além de Marcelo Nakamura, Márcia Novo, Bel Martini e Uendel Pinheiro.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Moradores lamentam perdas e esperam reconstruir vidas após incêndio

Manauaras se unem em prol das vítimas do incêndio - Veja como ajudar

Saiba os locais de doação para as vítimas do incêndio em Manaus