Ronaldinho Gaúcho fura presença em evento para ir a balada, diz site

Manaus - Desta vez, a fama de baladeiro de Ronaldinho Gaúcho fez jus ao ex-jogador. O craque furou a presença VIP que havia marcado em evento pago para curtir uma farra. A informação é do site Fofocalizando.

Ronaldinho participou do evento Jogo das Estrelas na última quinta-feira (13), em Brusque, cidade de Santa Catarina. Depois da partida, um jantar com o jogador - cujos ingressos foram vendidos a 300 reais - deveria acontecer.

Fãs desembolsaram o valor para tirar fotos e pedir autógrafos. O evento foi cancelado sob a justificativa de uma viagem de última hora do futebolista.

Entretanto, na mesma noite, Ronaldinho foi visto em uma festa em Balneário Camboriú, no estado catarinense. Quem comprou ingresso para o jantar foi ressarcido. Acompanhe os detalhes no vídeo do programa Fofocalizando.

