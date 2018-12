Prefeitura lança coleção de artesanato no Manauara Shopping

As criações são de 30 artesãos do projeto Manaus Feita à Mão | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira (18) no Manauara Shopping, Zona Centro-Sul, uma coleção inédita de produtos decorativos, utilitários, joias e acessórios elaborados por 30 artesãos do projeto Manaus Feita à Mão, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e curadoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM). O evento também contou com o lançamento do Portal do Artesanato.

Dentro das ações do projeto Empreende Manaus, o “Manaus Feita à Mão”, em parceria com o Sebrae-AM, ofereceu aos artesãos consultoria em áreas como tendências criativas, comunicação mercadológica, design de embalagens, fotografia e vendas. O objetivo é potencializar as qualidades empreendedoras dos artesãos, dando a eles visibilidade inclusive internacional. A exposição é inédita porque foi a primeira vez que os artesãos expuseram seus trabalhos como resultado da consultoria, apresentando novidades na elaboração das peças.

Para a secretária da Semtepi, Ananda Carvalho, trata-se de uma transformação social, que recoloca o papel do artesão agora como empreendedor. “Todo o treinamento que os artesãos receberam deu a eles uma nova visão sobre as possibilidades do que eles podem produzir em sua atividade original. Podemos dizer que é também um resgate da iconografia amazônica e o resultado do alto nível que o nosso artesanato pode alcançar”, avalia.

Portal do Artesanato

Nesta terça-feira também foi lançado o Portal do Artesanato, um site que cataloga o trabalho dos artesãos cadastrados na Prefeitura de Manaus, trazendo informações importantes para quem tem interesse de adquirir os produtos. O endereço é o http://portaldoartesanato.manaus.am.gov.br. Por enquanto, estão disponíveis para acesso o trabalho dos 30 artesãos da coleção Manaus Feita à Mão. Os demais serão publicados no decorrer dos próximos meses.

“O portal é uma ferramenta a mais para os artesãos mostrarem seus trabalhos. Não é um canal de vendas, mas pretende ser a porta de entrada para turistas e outros possíveis clientes interessados na arte amazônica”, explica o diretor de Economia Solidária, Virgílio Melo. Ele informa que o site será atualizado gradativamente, mas que a intenção é que possa ser acessado por turistas do mundo inteiro. O site mostrará os produtos, o autor e os contatos de cada um.

Para a artesã Hercília Fernandes, que desenvolve artesanato a partir da reutilização de sandálias de borracha, o Manaus Feita à Mão deu uma nova visão aos artistas de como melhorar seus produtos. “Esse evento nos deu oportunidade de mostrar nossos produtos de uma maneira diferente”, comenta.

