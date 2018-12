Confraria de Action Figures reúne colecionadores de miniaturas no AM

O evento acontece neste domingo (23) de 9h às 17h no Limerick e Pub. | Foto: Reprodução





Manaus – Este final de semana o mundo dos personagens em quadrinhos ganha destaque na cidade com a celebração da 1ª edição da Confraria de Action Figures. Organizado pelo grupo ‘Irmandade’ que é referência na capital do Amazonas em colecionadores de miniaturas, o evento acontece neste domingo (23) de 9h às 17h no Limerick e Pub – localizado na rua Visconde Laguna, nº8, no bairro Flores – Zona Centro-Sul de Manaus.

Com muito som ao vivo, vendas de bebidas, comidas e ainda com entrada gratuita, a Confraria de Action Figures (ou Figuras de Ação, em português) vai oferecer aos amantes de personagens de desenhos uma verdadeira festa. A iniciativa conta com stands de vendas de personagens em miniaturas, board games, quadros, canecas, chaveiros, camisetas e muito mais.

O organizador do evento, Geraldo Neto, conta que o espaço é uma ótima

oportunidade de passeio para a família durante o domingo, e que os stands de vendas não são só para os colecionadores, pois todos os produtos que estarão à venda também servem como uma ótima opção de presentes para o Natal que já se aproxima.

“Tudo surgiu com a criação do grupo ‘Irmandade’ onde eu e mais nove amigos realizamos encontros para fortalecer nossa paixão pelos ‘Action’s Figures’. Começamos com um grupo no whatsaap para trocar informações sobre o tema, depois passamos a nos reunir em churrascos com nossas coleções e por fim pensamos: Por que não transformar esse hobbie em um evento? ”, assim nasceu a confraria, conta Geraldo.

