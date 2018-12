Eliana nega saída do SBT para Globo

O posicionamento de Eliana colocou desde já um ponto final nos rumores de uma possível saída dela do SBT | Foto: Reprodução/Instagram

Eliana surpreendeu muita gente na tarde de desta terça-feira (18) ao fazer uma postagem no Instagram pessoal na qual comentou os boatos de uma suposta notícia que a Globo teria interesse no passe dela para as tardes de domingos da emissora.



A loira, que segue em bom momento no SBT e travando uma dura batalha na audiência com o Hora do Faro de Rodrigo Faro da Record, resolveu se pronunciar rapidamente sobre o assunto, ao qual apontou como Fake News.

Segundo a apresentadora ela tem um carinho enorme pelos profissionais da Globo, mas em nenhum momento chegou a falar com eles sobre o assunto, principalmente por seguir muito feliz no comando de seu programa no SBT.

“Me deparei com essa notícia bem agora. Quero deixar claro que apesar de admirar o trabalho de todos os amigos da Rede Globo esta notícia não tem nenhuma verdade. Não fui procurada por ninguém. Estou feliz no SBT, ao lado da família Abravanel que sempre me acolheu com tanto carinho e respeito e de todos os diretores”, disse a apresentadora.

O posicionamento de Eliana colocou desde já um ponto final nos rumores de uma possível saída dela do SBT, no entanto após fazer tal postagem, a apresentadora, sem revelar o motivo, resolveu excluir da conta dela do Instagram tal pronunciamento. De qualquer forma, o TV Foco mostra a publicação de forma exclusiva abaixo:

‘Chameguinho’

Eliana ganhou um vale-night dos filhos, Manuela e Arthur, recentemente, e jantou com o noivo, Adriana Ricco, em um restaurante japonês. A apresentadora compartilhou uma foto romântica com o diretor em seu Instagram:

“Jantar delícia com direito agora a um chameguinho do meu nego. Chef Zé, você mora no nosso coração. Estava tudo perfeito”. No final de novembro, os dois viajaram para Alagoas para comemorar os 45 anos da artista do SBT.

A apresentadora contou que planeja oficializar em breve a união com o diretor: “Vamos casar de maneira bem tradicional, mas tudo vai ser muito discreto. Só para nossa família e alguns amigos mais próximos que estiveram com a gente em todos os momentos.

Depois de tudo que passamos, a nossa história merece esta celebração e bênção. Não há nada pronto e nem concluído por enquanto, pois ainda estamos no campo das ideias. Temos tantas festas, como o batizado da Manu, o primeiro aniversário dela, o do Arthur...

Tudo planejado com muita calma”. A famosa ainda destacou a cumplicidade com o companheiro: “Nossa vida não é perfeita, temos muitas questões, como toda família. Mas passamos por uma prova de que juntos somos mais fortes e vencemos! Por conta dessa união, nós temos motivos de sobra pra comemorar a vida”.

Arthur tem acompanhado a mãe nos bastidores do SBT e Eliana garantiu que não teme que os filhos sigam seus passos na carreira artística:

“Eu não sei, mas quero que eles sejam livres para escolher o que deixar eles mais felizes. Na verdade eu não quero impor nada, acho que naturalmente eles vão curtir os bastidores de música, televisão, mas a escolha é totalmente deles”.

A artista ainda garantiu que não sente falta de trabalhar com o público infantil: “Foram muitos anos trabalhando com isso, mas eu senti uma saudade de ouvir aqueles gritinhos”.

Leia mais:

Ronaldinho Gaúcho fura presença em evento para ir a balada, diz site

Artistas se reúnem para ajudar famílias vítimas de incêndio em Manaus