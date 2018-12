DJ Fabrício Peçanha é atração nacional da festa American In The House

| Foto: Divulgação

Manaus -O DJ Fabrício Peçanha é a principal atração da última edição do ano da American In The House. A balada de e-music será realizada sexta-feira (21), no Madeira Market (rua Rio Madeira com a rua Amapá, Vieiralves), a partir das 22h.



Os ingressos custam R$ 40 (primeiro lote) e estão à venda na Churrascaria Búfalo e no Rancho Búfalo.

Fabrício Peçanha

Fabrício Peçanha é considerado um dos pioneiros na música eletrônica nacional, mais especificamente em sua cidade natal, Porto Alegre (RS). Começou a tocar profissionalmente no início da década de 1990, no reduto embrionário da cena gaúcha, o clube Fim de Século, e logo começou a se destacar no então novo cenário de DJs brasileiros.

Mistura de estilos

A mistura dos estilos house e Techno é predominante em seus sets e suas produções. O seu contato com a música eletrônica se deu pela família. Sua iniciação foi através de uma compilação que um amigo de sua mãe trouxe de presente dos Estados Unidos, mas o amor de Peçanha pela música se fixou ao ouvir as músicas que os seus tios escutavam em casa.

Outro DJ que marcará presença na edição comemorativa da festa é Juliano Machado, residente do projeto New.Wav, que se apresenta em diversos clubes da cena eletrônica brasileira, já com turnês marcadas pelo Brasil, Europa e EUA. Além dele, os DJs da casa Toohoot, Bessmaze, Cezar Dantas e Felipe Litaiff também estão confirmados.

Ingressos

Os ingressos para a última edição da American In The House estão sendo vendidos na Churrascaria Búfalo e no Racho Búfalo, ao valor de R$ 40, no primeiro lote.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 3131-9000 e (92) 99478-4950.