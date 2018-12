Palacete Provincial apresenta documentário sobre morte de Chico Mendes

Túmulo onde está enterrados os restos mortais de Chico Mendes | Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real

Manaus - O documentário “Genésio – Um pássaro sem rumo: a única testemunha do assassinato do ambientalista Chico Mendes” será lançado no próximo sábado (22), no auditório do Palacete Provincial, que fica na Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus.



A obra será lançada pela agência de jornalismo independente Amazônia Real. Após a exibição da produção audiovisual, haverá um bate papo com os jornalistas Elaíze Farias e Vandré Fonseca, o ambientalista Carlos Durigan e o fotógrafo Bruno Kelly, autor das imagens do documentário. A entrada será gratuita.

Dirigido pela jornalista Maria Fernanda Ribeiro, que assina o roteiro com Carlos Eduardo Magalhães, o documentário conta a história de Genésio Ferreira da Silva que, aos 13 anos de idade, assistiu à preparação do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, em Xapuri, no Acre, em 22 de dezembro de 1988.

Imagem de Chico Mendes exposta no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri | Foto: Bruno Kelly

À época, Genésio decidiu contar o que sabia à polícia. Seu depoimento foi determinante para a condenação dos acusados: o fazendeiro Darly Alves, mandante, e seu filho Darcy Alves Ferreira, responsável pelo disparo de escopeta. Eles foram condenados a 19 anos de prisão pela morte de Chico Mendes.



No documentário, a jornalista Maria Fernanda Ribeiro e o fotógrafo Bruno Kelly entrevistam vários personagens dessa história: Genésio, que é o autor do livro “Pássaro sem rumo”, que deu o título à produção audiovisual; o escritor Elson Martins, o jornalista Zuenir Ventura, os familiares da testemunha, Ana Maria Pereira da Silva (irmã), Edivam Campos da Silva (sobrinho), Júlia Feitoza (amiga); a trabalhadora rural Eurenir Neiva Gomes (Dona Nina), o ex-seringueiro Sebastião Mendes (Tião) e o seringueiro Antonio Santos Mendes (Totonho).

Genésio Ferreira da Silva, que aos 13 anos, assistiu à preparação do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, em Xapuri, no Acre | Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real

O documentário sobre o ambientalista Chico Mendes faz parte do projeto “Olhando por dentro da Floresta Amazônica”, da Amazônia Real, voltado para a produção de reportagens especiais e conteúdo audiovisual sobre a realidade dos povos da Amazônia, sobretudo das populações indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas, defensores do meio ambiente, defensores dos direitos humanos e impactos ambientais de megaempreendimentos na região amazônica.

O projeto é financiado pela organização Aliança pelo Clima e Uso da Terra (CLUA), com apoio da Fundação Ford e parceria da plataforma InfoAmazônia.

