Nova série 'Feras' da MTV vai explorar novas formas de relacionamento

“Feras” é um retrato íntimo e uma comédia dramática totalmente diferente sobre um tema totalmente conhecido | Foto: Divulgação

"Feras”, a segunda produção original de ficção do canal MTV, já tem data de estreia marcada: dia 21 de janeiro, segunda-feira, às 20h. Em parceria com a Primo Filmes e dividida em 13 episódios (com 30 minutos de duração cada), a história aborda as novas formas de se relacionar nos dias de hoje, a tensão entre os gêneros, somado ao universo dos aplicativos, ao lado de sexo e drogas, e um questionamento onipresente: como fica o amor no meio disso tudo?

Criada por Felipe Sant’Angelo e Teodoro Poppovic, que também assumem os roteiros ao lado de Iris Junges, Mariana Trench e Gustavo Suzuki, “Feras” é um retrato íntimo e uma comédia dramática totalmente diferente sobre um tema totalmente conhecido e, por isso, não muito diferente da vida real: a história de um grupo de pessoas, de 20 a 30 anos, que se relaciona, que se apaixona e que se desilude na cidade de São Paulo.

Camila Márdila, João Vitor Silva, Mohana Uchôa, Rodrigo García, Tulio Starling e Vinicius Siqueira formam o elenco que, pela primeira vez como atriz, contará com a cartunista e chargista Laerte Coutinho, interpretando uma psicanalista, além de uma participação especial do ator Jesuíta Barbosa e de Leandro Ramos, do canal Choque de Cultura.

“Feras” é um projeto original em coprodução da MTV com a Primo Filmes. A série é produzida com recursos da Ancine, do Fundo Setorial Audiovisual, além de recursos próprios, seguindo as diretrizes do Artigo 39.

Ponto de vista



O enredo de “Feras” se desenrola a partir do ponto de vista de Ciro (João Vitor Silva) que terminou um namoro de muitos anos e agora terá que voltar a se relacionar em um mundo que até então desconhece. Novas ideias de masculino e feminino.

A tensão entre os gêneros. Aplicativos. Novas formas de amor e de afeto. Será que ele está pronto para viver o presente?

Para encarar essa nova realidade, Ciro vai contar com a ajuda de seus amigos Mari Maia (Camila Márdila) e Raul (Vinicius Siqueira), além de Joana (Mohana Uchôa), Peu (Tulio Starling) e Barbieri (Rodrigo García), que completam o elenco.

Leia mais:

Netflix lança nova geração de comédias românticas

Última temporada de "Game of Thrones" estreia em abril de 2019