Miss Brasil visitará vítimas de incêndio no próximo sábado, em Manaus

Manaus - A Miss Brasil 2018, a amazonense Mayra Dias visitará o local onde aconteceu o incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, no próximo sábado (22) às 9h30. Será o primeiro compromisso da Top 20 do Miss Universo, ao chegar à cidade.

Além de visitar o local da tragédia, ela deverá ir a um dos abrigos provisórios e fará as doações que conseguiu arrecadar para a causa.

Mayra Dias também anunciou que está fazendo uma vaquinha online para ajudar as vítimas do incêndio em suas redes sociais. O pedido está no vídeo a seguir:

Conforme assessoria, Mayra Dias soube da tragédia assim que chegou ao Brasil, após a participação do concurso Miss Universo, na Tailândia. Nesta quinta-feira (20), a miss cumpre agenda em São Paulo e retornará a Manaus na sexta-feira (21).

