Prefeitura divulga horário de funcionamento do Museu de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulgou o horário de funcionamento do Museu da Cidade de Manaus durante o período de festejos de fim de ano. Às segundas-feiras, habitualmente, já não há atividade no museu por ser o dia destinado à manutenção.

Na terça-feira de Natal (25), e no 1º de janeiro de 2019, o museu não será aberto ao público retomando suas atividades no dia 2 de janeiro do novo ano.

Desde o último dia 16, o Museu da Cidade de Manaus passou a funcionar também aos domingos, atendendo ao planejamento de gestão do espaço. Agora, o visitante que quiser conhecer o museu poderá realizar suas visitas de terça a domingo, das 9h às 17h.

Aberto ao público no dia 24 de novembro, data em que se celebra o aniversário de Manaus, o Museu da Cidade de Manaus funciona no prédio do Paço da Liberdade, localizado na rua Gabriel Salgado, Centro Histórico de Manaus e é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A exposição de longa duração “A Cidade de Manaus: História, Gente e Cultura”, assinada por um dos maiores especialistas no segmento, o curador Marcello Dantas, conta a história do povo amazônida em Manaus, utilizando a tecnologia que, de forma interativa, ajuda a aguçar os sentidos dos visitantes, tornando-os abertos à percepção da história, cultura e gente que constituiu e que ainda constrói a identidade do que é ser Manaus.

