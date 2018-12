Crianças do Abrigo Nacer participam da gravação do CD Som em Poesia

Durante um mês, as crianças participaram de oficinas de voz e música para gravarem a canção. | Foto: Ítala Lima

Manaus - As crianças do abrigo Nacer vivenciaram uma experiência única, nesta quarta-feira (19). Eles conheceram um estúdio de música e gravaram uma canção, que será lançada em 2019. A atividade faz parte do projeto musical Som em Poesia – gravação do primeiro CD autoral do compositor e cantor amazonense, Kennedy Fialho.



Durante um mês, as crianças participaram de oficinas de voz e música, ministrada pelo próprio artista com o objetivo de formar um coral para cantar em uma das faixas do CD, que leva o nome ‘Sonho de um Cantor’.

“Foi a primeira vez que entrei em um estúdio de música”, disse entusiasmada, a pequena de 7 anos. A menina é uma dos 20 menores acolhidos que moram no abrigo Nacer, instituição que cuida de crianças em risco social. Foi grande a euforia dos pequenos ao ouvirem a própria voz e conhecer o funcionamento de um estúdio de gravação, além dos bastidores da produção musical.

“Para mim é muito gratificante compartilhar com essas crianças a realização do sonho da gravação do meu primeiro CD e proporcionar um momento único na vida deles, desde a preparação com as oficinas até a gravação. Os nossos laços por meio da música foram estreitados e isso só engrandece o meu trabalho artístico”

Sonho de cantor

A música de estilo slow rock, retrata o sonho de um cantor que seria encontrar sua amada em um lugar criado em seu imaginário. Em um lugar bucólico, onde existem vales, montanhas e de clima frio, com uma casa simples, com lareira, o cantor vive uma linda história de amor e forma uma grande família.

Ao todo 10 crianças participaram do coral que realizou a gravação musical no estúdio Atrium Music, referência em produção musical na capital amazonense.

Lançamento do CD

Ao todo 10 crianças participaram do coral que realizou a gravação musical no estúdio Atrium | Foto: Ítala Lima

O CD será lançado no primeiro semestre de 2019 e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) por meio do Prêmio Conexões Culturais 2017, no qual o artista foi contemplado. Ao abrigo serão doadas 200 cópias do CD para que possam reverter em arrecadações para a instituição.

Para acompanhar os detalhes sobre a produção do CD, o público pode acessar o site oficial do artista pelo endereço kennedyfialho.com.br e também nas redes sociais pelo @kennedyfialho

Veja vídeo da gravação da música

confira vídeo | Autor: Em Tempo

Sobre o artista

Kennedy Fialho é artista amazonense, começou sua carreira participando de festivais universitários de músicas do antigo CEFET-AM como compositor, onde se destacou com as canções ‘Filho da Floresta’, ‘Visão Futura’, ‘Vagas Lembranças’ e ‘Identidade do Brasil’.

O artista traz na bagagem prêmios, entre os quais estão: Canção Preferida pelo público (2004), Melhor Letra (2005).

Como Compositor, já teve músicas gravadas por artistas locais como: Maklin, Kayza Marques, Paulo Aquino, Pérola Negra e Nonato do Cavaquinho.

Em 2013 ingressou na Companhia de Teatro Vitória Regia onde participou da produção musical e atuou como o personagem Jaraguá no espetáculo musical ‘O Casamento da Filha de Mapinguari’, um dos mais tradicionais espetáculos de rua de Manaus. No ano de 2014 conquistou o prêmio comunitário de melhor canção inédita realizado pela paróquia São Pedro Apostolo no Bairro de Petrópolis. Desde 2014, o artista vem explorando sua performance como cantor.

Em 2015, lançou o single Anjo Amor, em parceria com a atriz e cantora Ítala Lima, um single com 4 músicas. A obra procura despertar o conceito de um amor adormecido contrapondo-se ao amor líquido que se desfaz nas relações modernas. Anjo amor é um resgate a Seresta, um gênero musical que surge no Brasil no século XX e rebatizar a mais antiga tradição de cantoria popular das cidades: a serenata, além disso viaja pelo pop romântico não deixando de ser atual.

Com objetivo de explorar outras linguagens artísticas, Kennedy buscou na linguagem audiovisual um novo caminho para divulgar suas músicas, lançando até o momento, três clipes na internet, entre eles: “Palco de Improviso”, clipe “Juma”- uma homenagem à onça juma, sacrificada na passagem da tocha olímpica em 2016. Este vídeo foi produzido por alunos formados em oficina de audiovisual da Cia. De Teatro Vitória Régia, Juma foi lançado na web e teve mais de mil visualizações ainda na primeira semana. No segundo semestre do mesmo ano, lançou o clipe “Um ano” que descreve o tempo e o amor.

Leia mais

É hoje: Mostra de música encerra o Festival Até o Tucupi 2018

Música e animação arrastam centenas de pessoas ao 14º Agora é Festa