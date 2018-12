Filme amazonense premiado é selecionado para Mostra de Cinema em MG

Manaus - O curta-metragem "Obeso Mórbido" foi a única produção do norte do país selecionada para participar da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em MG. O filme é uma realização da Artrupe e Duplofilme, escrito e dirigido por Diego Bauer e Ricardo Manjaro.



Obeso Mórbido conta parte da história real de Bauer, que passou por um processo de reeducação alimentar e física para emagrecer 45 quilos em dois anos. A história mostra a transformação e os impactos psicológicos que uma pessoa sofre ao fazer uma mudança tão radical.

A produção é uma das 78 obras selecionadas para participar do festival e faz parte da Mostra Panorama. As produções brasileiras selecionadas para o festival conseguem obter visibilidade no exterior devido à tradição do evento. "Poder fazer parte do festival, agora com um filme nosso, é a maior realização que um projeto que fiz parte já alcançou", diz Bauer.

O curta-metragem foi finalizado em outubro de 2018 e já ganhou os prêmios de Melhor Ator (Diego Bauer) e Melhor Som (Lucas Coelho e Héverson Batista) nos festivais Maranhão na Tela e 2ª Mostra Internacional de São Luís, respectivamente.

A curadoria da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes é formada por Pedro Maciel Guimarães, Camila Vieira e Tatiana Carvalho Costa. O curta-metragem Obeso Mórbido tem o patrocínio da Manauscult, e apoio da 602 Filmes.

*Com informações da assessoria

