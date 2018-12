Saiba como fazer uma Ceia de Natal com toque amazonense

Manaus - Com a chegada das festas de fim de ano, as famílias já começam a pensar na preparação dos pratos que irão compor a ceia de Natal. No Amazonas já é comum unir as receitas típicas desta época do ano com a culinária regional.



De acordo com a chef e professora do curso de Gastronomia da UniNorte, Silvana Alves, além de trazer um sabor diferenciado para o banquete de Natal, os alimentos amazônicos são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras que trazem benefício à saúde.

A dica é substituir alguns alimentos por ingredientes regionais. O peru tradicional pode ser acompanhado de uma farofa de farinha do Uarini, queijo coalho e banana pacovâ frita. Já as uvas passas do arroz podem ser substituídas por castanhas do Brasil torradas em lascas.

Silvana diz ainda que até mesmo as sobremesas podem receber um toque amazonense. A Taça da Felicidade, feita com frutas, creme de confeiteiro e pudim, pode receber creme de cupuaçu, e pudim aromatizado com cumaru. Outra sugestão é o preparo de um mousse de açaí com tapioca.

Confira o cardápio montado pela Chef:

Entrada:

Bolinho de Tambaqui (bolinho frito feito com picadinho de Tambaqui, Cará e cheiro verde).

Patê de Tucumã (patê feito com polpa de tucumã, creme de leite e requeijão).

Ceia:

Pirarucu gratinado (Pirarucu salgado em lascas, batata portuguesa, molho branco e queijo coalho).

Peru recheado com farofa regional (Peru recheado com farofa de farinha do Uarini, queijo coalho regional e banana Pacovã frita).

Arroz com Castanha do Brasil (Arroz misturado com Castanha do Brasil torrada em lascas).

Sobremesa:

Taça da felicidade regional (Sobremesa gelada feita com abacaxi, maçã, uva, creme de cupuaçu, pudim de cumaru e praliné de castanha do Brasil).

Mousse de Açaí com tapioca (Sobremesa gelada feita com polpa de açaí, farinha de tapioca e merengue italiano).

