Pé na estrada: casal amazonense larga tudo e viaja o Brasil de Kombi

Manaus – Quem nunca pensou em largar todas as cobranças por aqui? Jogar para cima os boletos, dar um tempo no emprego, desligar o despertador e sair pelo mundo conhecendo novas culturas é um sonho, que certamente todo mundo já teve um dia. No Amazonas, um casal decidiu aproveitar o aniversário de cinco anos juntos para viver essa aventura, mas se engana quem pensa que os dois querem serviços 5 estrelas. De Norte a Sul do país, o casal deve atravessar o Brasil de Kombi.

Celebrando cinco anos de união no próximo dia 22 de dezembro, Thainá Nascimento, de 23 anos e Rodrigo Rosa, de 28, conheceram-se como a maioria dos outros casais. Com amigos em comum, não demorou muito para que os dois se apaixonassem e logo estivessem compartilhando sonhos e planos.

Enquanto muitos nessa idade já se preparam para casar oficialmente, comprar um apartamento ou programar o primeiro filho, Rodrigo e Thainá decidiram aproveitar a liberdade para pôr em prática o desafio de cruzar todo o litoral do país, usando apenas uma Kombi para se locomover, dormir, se alimentar e até mesmo tomar banho. O nome do veículo? Liberdade! Foi assim que os dois batizaram a Kombi.

“O nome desse projeto é 'Mudando de Vida' e dentro dele existe a nossa filha - a 'Liberdade', que é a Kombi comprada para realizar esse desejo, que tanto amadurecemos. Agora que estamos chegando perto de tudo começar um frio na barriga começa a tomar conta, mas nos preparamos muito para esse momento e temos certeza que tudo vai dar certo. Nós somos o primeiro casal que sai do Amazonas para conhecer o Brasil nessas condições”, explica Thainá Nascimento.

De acordo com Rodrigo, o processo de organização da viagem durou cerca de 1 ano. Ele conta que Thainá foi a maior incentivadora e por isso o casal criou um plano orçamentário para conseguir fazer a viagem com mínimo custo possível.

Os dois saíram dos trabalhos nos quais prestavam serviços e abriram uma própria microempresa para dobrar o dinheiro que faziam, além disso também venderam os dois carros que tinham e juntavam cada centavo para dar vida ao sonho de cruzar o país dentro de uma Kombi.

" “A gente pensou: vamos aproveitar nossa vida enquanto ainda somos jovens. Depois a gente volta se precisar, retoma nossos empregos, mas não podemos perder essa oportunidade. Estávamos cansados de trabalhar de segunda a sexta-feira em horário comercial para no final do mês só ficar pagando contas. Não nos divertíamos como queríamos. Em cinco anos de namoro viajamos apenas três vezes em períodos muito corridos. Queríamos nos dar esse presente. ” " Rodrigo Rosa, Administrador

Apesar de ser graduado no curso de administração e não em engenharia ou arquitetura, foi o próprio Rodrigo quem construiu toda a estrutura da Kombi sozinho. Autodidata, ele explica que aprendeu toda a montagem assistindo a vídeos no youtube e o resultado final não deixou nada a desejar.



O veículo conta com cama, sofá, mesas, armários, guarda-roupa, cozinha, banheiro, ventilador, ar-condicionado, chuveiro, placa solar para alimentar os objetos eletrônicos e até reservatório de água com capacidade para 80 litros.

“Nós começamos literalmente do zero. Fomos atrás de uma Kombi, compramos ela, começamos a equipar, cortar, instalar e pintar. Todo o processo de criação do carro foi documentando em vídeo e já está no nosso canal do youtube onde devemos continuar alimentando com mais episódios ao longo da viagem, para compartilhar nossas experiências. Eu quis deixar tudo online para que as pessoas se inspirem e também façam isso, eu quero mostrar que não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode fazer. Não tem preço realizar um sonho. ”, diz o administrador.

Com a Kombi pronta e as primeiras passagens compradas, o casal revela que o custo final da aventura fechou em R$ 40 mil, mas que o valor monetário gasto fica pequeno frente a toda experiência que os dois devem colecionar ao longo de três meses – tempo planejado para que consigam finalizar a viagem que começou saindo de Manaus no último sábado (15) para Belém do Pará, e depois até o extremo Sul do Brasil pelo litoral do país.

" “O objetivo da viagem é viver uma vida minimalista, com realmente muito pouco e viver as experiências boas da vida, conhecer pessoas, histórias, conviver com culturas diferentes. Nós estamos abertos a novas experiências e esse saldo é muito maior que quaisquer sacrifícios que fizemos para conquistar essa realização. ”, diz o casal que deve continuar a história pelas redes sociais no perfil @mudandodevida. " Thainá e Rodrigo, Mudando de Vida

Assista ao primeiro vídeo da série 'Mudando de Vida', promovida por Thainá e Rodrigo. | Autor: Mudando de Vida

