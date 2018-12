Festival de rock arrecadará bens para vítimas de incêndio em Manaus

Manaus - A corrente da solidariedade pelas vítimas do incêndio no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, chegou ao rock'n roll. Bandas do estilo musical de Manaus resolveram se unir e fazer, no próximo sábado (22), o Festival "Rock.Am Ajuda", que acontece no Largo de São Sebastião, no Centro da capital, a partir das 14h, com entrada gratuita. O evento terá lugar nas proximidades da Banca do Largo, com acesso pelas ruas 10 de Julho e Costa Azevedo.

Ao todo, sete bandas de rock e convidados participam do evento: AK-47, Carbonation, Bad Trip, Sonora, Brutal, Exuberância, Jetset e Hawake. Segundo o produtor do evento, Francisco Ribeiro, de 44 anos, a ideia surgiu quando os amigos perceberam a necessidade de ajudar.

"Todas essas bandas são de amigos que se conhecem, pessoas que são parceiras na cena rock de Manaus. Então quando nós soubemos o que tinha acontecido, sentimos que precisávamos fazer alguma coisa para tentar ajudar essas pessoas que perderam tudo no incêndio", diz o produtor, conhecido como Den Thrash no meio musical.

O festival, que contará com a participação de convidados, ainda terá a presença da banda Brutal Exuberância | Foto: Divulgação

A entrada para o evento é gratuita, mas Francisco reitera que o objetivo principal é arrecadar materiais que possam ajudar as vítimas do incêndio, que aconteceu na última segunda-feira (17) e deixou mais de 600 famílias desabrigadas.

"A gente pede que as pessoas doem alimentos, remédios, fraldas, materiais de higiene pessoal e água mineral. Quem comparecer ao evento e quiser doar mais algum material, como um móvel ou um eletrodoméstico, não há problema algum", completa o produtor.



Leia mais

Catadores procuram lucrar nos escombros do incêndio em Manaus

Miss Brasil visitará vítimas de incêndio no próximo sábado, em Manaus