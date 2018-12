Mary Poppins, museu e muita música sacodem Manaus no fim de semana

Mary Poppins’ é a única estreia nos cinemas da cidade durante o feriadão de Natal. | Foto: Reprodução





Manaus – Com a chegada das festas de fim de ano a cidade consequentemente fica mais agitada. No final de semana que antecede o Natal, a programação de lazer na capital do Amazonas quase não tem fim.

Cinema

Em Manaus, o remake de ‘Mary Poppins’ é a única estreia nos cinemas da cidade durante o feriadão de Natal.

Mary Poppins (Emily Blunt) desce dos céus novamente. | Autor: Reprodução





Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins (Emily Blunt) desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack (Lin-Manuel Miranda) para ajudar Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer), agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) e John (Nathanael Saleh) vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Acompanhe os horários.

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 13h30, 16h15, 19h00, 21h45 (Legendado) / 21h05 (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping – 16h45, 22h15 (Legendado) / 13h45, 19h30 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 15h40, 18h30, 21h10 (Dublado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 21h00 (Legendado) / 13h00, 15h40, 18h20 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 20h20 (Legendado) / 15h20, 17h20, 18h10, 21h10 (Dublado)

UCI Sumaúma Park Shopping – 16h20 (Legendado) / 13h35, 19h05, 21h50 (Dublado)

Festival de Artes Integradas S.O.S ­–

A cantora Marcella Bártholo será uma das atrações do Festival de Artes Integradas S.O.S Educandos, evento que acontece no próximo domingo (23), na Avenida Manaus Moderna, no Centro. A programação, em prol das famílias atingidas pelo incêndio no bairro de Educandos, será das 9h às 21h e vai reunir artistas de vários estilos. O show de Marcella será às 17h.

Marcela Bartholo é uma das atrações no S.O.S | Foto: Reprodução





Para o show deste domingo, Marcella está preparando um repertório bastante animado, com sucessos nacionais e internacionais. O Festival de Artes Integradas S.O.S Educandos está sendo promovido e organizado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Entre as atrações conrmadas estão os palhaços Lero-Lero e Gororoba, com atividade de pintura facial; o Coral do Amazonas, com a regência do maestro Otávio Simões, além de exibição de lmes e performances. Na programação musical conrmaram presença as bandas República Regional, Os Tucumanus, Casa de Caba, Overload, Subway, Rotação Perfeita, Gramophone, Alaídenegão, The Stones Ramos, Johnny Jack Mesclado, Xiado da Xinela, Marcelo Nakamura, Márcia Novo, Bel Martini e Uendel Pinheiro.

Carnavalito

O Moai Restobar já deu a largada para o carnaval e preparou uma festa totalmente no clima. Nesta sexta-feira (21), a partir das 21h o "Carnavalito" é o esquenta perfeito para o carnaval no melhor estilo de Salvador.

Forró, sertanejo e muito pagode agitam o Moai. | Foto: Reprodução





Vai ser uma noite com muito axé e swingueira e quem comanda todo esse agito é a banda Marrakesh, Vanessa Auzier, Grupo Estrelas e Dendê a 2. A cantora Vanessa Auzier já entrou no clima do carnaval e promete um show super animado.

A casa que está localizada na Avenida do Turismo, 5625, Tarumã, zona Oeste de Manaus disponibiliza uma lista vip com entrada gratuita até a 00h00. Para garantir a entrada sem pagar nada, basta deixar o nome nas redes sociais oficiais do Moai.

Música eletrônica –

O DJ Fabrício Peçanha é a principal atração da última edição do ano da American In The House. A balada de e-music será realizada sexta-feira (21), no Madeira Market (rua Rio Madeira com a rua Amapá, Vieiralves), a partir das 22h.

Fabrício Peçanha é destaque no cenário de música eletrônica. | Foto: Reprodução





Fabrício Peçanha é considerado um dos pioneiros na música eletrônica nacional, mais especificamente em sua cidade natal, Porto Alegre (RS). Começou a tocar profissionalmente no início da década de 1990, no reduto embrionário da cena gaúcha, o clube Fim de Século, e logo começou a se destacar no então novo cenário de DJs brasileiros.

A mistura dos estilos house e Techno é predominante em seus sets e suas produções. O seu contato com a música eletrônica se deu pela família. Sua iniciação foi através de uma compilação que um amigo de sua mãe trouxe de presente dos Estados Unidos, mas o amor de Peçanha pela música se fixou ao ouvir as músicas que os seus tios escutavam em casa.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 3131-9000 e (92) 99478-4950.

Desenhos animados -

Este final de semana o mundo dos personagens em quadrinhos ganha destaque na cidade com a celebração da 1ª edição da Confraria de Action Figures. Organizado pelo grupo ‘Irmandade’ que é referência na capital do Amazonas em colecionadores de miniaturas, o evento acontece neste domingo (23) de 9h às 17h no Limerick e Pub – localizado na rua Visconde Laguna, nº8, no bairro Flores – Zona Centro-Sul de Manaus.

A Confraria de Action Figures acontece neste domingo (23) de forma gratuita. | Foto: Reprodução





Com muito som ao vivo, vendas de bebidas, comidas e ainda com entrada gratuita, a Confraria de Action Figures (ou Figuras de Ação, em português) vai oferecer aos amantes de personagens de desenhos uma verdadeira festa. A iniciativa conta com stands de vendas de personagens em miniaturas, board games, quadros, canecas, chaveiros, camisetas e muito mais.

Museu de Manaus -

A Prefeitura de Manaus divulgou o horário de funcionamento do Museu da Cidade de Manaus durante o período de festejos de fim de ano. Às segundas-feiras, habitualmente, já não há atividade no museu por ser o dia destinado à manutenção.

Museu de Manaus. | Foto: Reprodução





Na terça-feira de Natal (25), e no 1º de janeiro de 2019, o museu não será aberto ao público retomando suas atividades no dia 2 de janeiro do novo ano.

Desde o último dia 16, o Museu da Cidade de Manaus passou a funcionar também aos domingos, atendendo ao planejamento de gestão do espaço. Agora, o visitante que quiser conhecer o museu poderá realizar suas visitas de terça a domingo, das 9h às 17h.

Aberto ao público no dia 24 de novembro, data em que se celebra o aniversário de Manaus, o Museu da Cidade de Manaus funciona no prédio do Paço da Liberdade, localizado na rua Gabriel Salgado, Centro Histórico de Manaus e é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

