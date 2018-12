Franciscanos fazem exposição com 340 presépios em cidade do Amazonas

Juruá (AM) - Na definição cristã da data natalina, o dia 25 de dezembro representa esperança, o nascimento da paz, uma segunda chance ao homem contra o pecado, com o nascimento do filho de Deus, Jesus. Para lembrar a união das diferentes raças e nações, um frei no interior do Amazonas montou uma exposição de presépios temáticos com a cultura de cada povo: uma homenagem à extensão do amor divino a todos.

A missão franciscana no Amazonas mantém uma paróquia na sede do município de Juruá (a quase 670 km em linha reta de Manaus) e inaugurou no local, uma casa com 340 presépios.

A confecção de presépios é tradição entre os franciscanos, conforme explica o frei Flávio de Amorim. Para representar a religiosidade na Amazônia, a concepção montada em Juruá, imita uma maloca indígena por fora e uma casa de ribeirinhos por dentro.

"As 340 peças artesanais que montamos em Juruá marcam traços únicos de costumes étnicos de várias regiões do Brasil e de diversos países e continentes. A figura clássica do menino Jesus na manjedoura, dentro do contexto de cada nação, ajuda a reforçar que o projeto de salvação dele é para todos, igualmente. Para representar a Amazônia, focamos na cultura local", explica.

Curvas do rio Juruá marcam o primeiro presépio encontrado na casa | Foto: Divulgação

No aniversário de uma década da exposição dos presépios, por parte dos franciscanos, a missão decidiu montar uma amostra permanente em Juruá. Com a prática iniciada em Brasília, Amorim acumulou diversas maquetes ao longo da vida, vindas de várias partes do mundo, feitas de madeira, gesso, cimento, barro, material reciclado. O material possibilitou uma rica mostra de várias culturas.

Casa de várias culturas

Na casa de exposições, na cidade amazônica, pinturas lembram traços típicos da região. Há um verso da bíblia na língua Madiha Kulina, tribo local da cidade. "Quira pohua tonahua tonihui poa imedsa” (João, capítulo 1, versículo 14) é a tradução livre para "E o verbo se fez carne".

A intenção é homenagear povos de todos os continentes | Foto: Divulgação

Na parte interna da construção, o primeiro presépio foi confeccionado em homenagem à população amazônica.Para o frei, a representação é o chamado de Deus para a sua vida. "Antes morava em Brasília, mas recebemos a convocação de vir para cá e aceitamos. É uma coisa inexplicável o que desenvolvi com esse povo. O meu objetivo é agradecer à Deus e honrar meus irmãos dessa terra", detalhou.

Exposição mostra 340 presépios em Juruá, interior do Amazonas | Autor: Divulgação

Curvas do rio Juruá, com peças características da região, seguidas de presépios marcando traços internacionais, chama a atenção dos olhares nos visitantes. Para cada edição da exposição, o frei customiza os presépios com vários materiais, como pedras de cascalho, lixa, galhos de árvore e parafina.

Tradição Milenar

O primeiro ano registrado em que um franciscano montou um presépio iniciando a tradição quase milenar foi o de 1.223. De lá para cá, manifestações socioculturais inspiraram o olhar da Igreja Católica a pautas como inclusão social e tolerância multicultural, conforme o Frei.

"O objetivo é pregar a palavra de Deus de variadas formas. Essa é a real missão", completa o padre, sobre o trabalho artístico, desenvolvido por meio dos presépios.

A missão amazônica da Organização dos Franciscanos Conventuais (OFC) encontra-se em Juruá, Tefé e Manaus.

Frei disse que é inexplicável sua relação com o povo natural do município | Foto: Divulgação

Leia mais

Mais de 15 mil famílias no AM recebem doação de Chester este ano

Museu da Cidade funcionará aos domingos e feriados a partir deste mês

Caravana da Coca-Cola com urso polar chega ao Amazonas Shopping