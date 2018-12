Amazonenses são selecionados por agência de moda internacional

Manaus – Com a chegada de uma Miss Amazonas ao Miss Brasil e com direito a participação no Miss Universo 2018, o cenário das modelos amazonenses tem balançado em busca de novas oportunidades no mundo da moda. Concentrando características únicas com misturas entre traços indígenas e europeus, meninas e meninos tem cada vez mais se qualificado para levar a sério a profissão de modelo.

Em Manaus, a Elite Model Management NY – maior agência de modelos do mundo, com 40 escritórios espalhados pelo planeta – esteve selecionando junto à Backstage Model Amazônia – maior agência do Amazonas – dois jovens modelos amazonenses escolhidos como new face’s da temporada. O termo new face é usado para definir novos modelos, que são descobertos como apostas profissionais para o mercado do mundo da moda.

A seleção aconteceu na tarde da última semana durante o pôr do sol amazônico no Hotel da Margem, localizado dentro do Tarumã, na Zona Oeste da cidade. Na responsabilidade de descobrir novas belezas em terras indígenas estavam Filipa Bleck – diretora responsável pela Elite Model em Nova Iorque e Paris – além de Luan Henrique Santos, diretor da Backstage Model em Manaus.

Preparação

A preparação para o concurso durou cerca de 1 ano, os organizadores contam que cada menino e menina participante da seleção foi minuciosamente escolhido ao longo de viagens pelo Norte do Brasil, com o objetivo de destacar novos tipos de beleza para serem lançados no mercado.

Filipa destaca que o mundo da moda vive um novo momento onde não há mais espaço apenas para a beleza padrão, onde alhos azuis e pele branca eram considerados o ideal.

“O Brasil é o país de onde sempre saem meninas importantes na cena internacional e isso não é novidade para ninguém. A novidade é que agora finalmente estamos tendo espaço para a diversidade das belezas e a Amazônia é um exemplo disso. Esse momento de inclusão e expansão de padrões de beleza é muito significativo."

Filipa que já trabalhou com top models como Gisele Bundchen e Isabeli Fontana, diz que enquanto agente de moda, ela já descobriu talentos na Angola, Moçambique, Cabo Verde e muitos outros países da África. "Agora é a vez do Amazonas”, explicou.

Made Amazônia

Os nomes escolhidos para representar o Amazonas ao mundo pela Elite Model em parceria com a Backstage foram os dos jovens Maria Luiza, de 13 anos, e Jean, de 18 anos. Apesar da pouca idade, o casal já apresenta uma natural desenvoltura em frente às câmeras e ainda em seus primeiros trabalhos já demonstram amor e dedicação pela profissão.

MARIA LUIZA FOI A ESCOLHIDA NO CONCURSO DE MODELO ELITE EM MANAUS | Foto: MARCIO MELO

“É a primeira vez que realmente estou trabalhando como modelo e muito feliz por já ter conquistado a atenção de pessoas tão importantes nesse ramo. Eu estava em uma loja no shopping de Porto Velho com minha família quando me convidaram para o concurso e aqui estou eu. Sempre quis trabalhar com moda e agora eu realmente espero que outras portas sejam abertas. ”, conta Maria Luiza, de 1.80cm de altura, natural de Humaitá, no interior.

JEAN VENCEU O CONCURSO DE MODELO ELITE EM MANAUS | Foto: MARCIO MELO

Jean não é amazonense de sangue, mas diz que o coração já é manauara. Foi aqui que o modelo recomeçou a vida após o terremoto no Haiti, de onde é natural. Há três anos na capital do Amazonas, ele foi o modelo masculino escolhido por Filipa Bleck para representar a região norte do país no mercado da moda.

Backstage Model Amazônia



Com apenas quatro anos atuando na cidade, a Backstage Model Amazônia já vem se consolidando no cenário fashion com muito profissionalismo. Sob a direção de Luan Henrique Santos – natural de Salvador – a equipe da agência percorreu cerca de 30 cidades no interior do Amazonas para fazer a seleção.

“Nós acreditamos muito na beleza da mulher e do homem amazonense, por isso a essência do concurso foi toda feita em viagens, desde Manaquiri até Porto Velho, por todo o interior do Amazonas. A Back é responsável pelas modelos que saíram aqui do estado e hoje estão em Milão, Paris, Nova Iorque.

Rebeca Portilho é manauense e hoje faz campanha para Make B | Foto: Reprodução Instagram

Rebeca Portilho é uma das modelos manauaras que saíram daqui e hoje moram na Europa, ela inclusive é o novo rosto na campanha de uma importantíssima marca de maquiagem brasileira. ”, conta o agente.

Quer ser modelo?

Para quem quer ficar por dentro de mais informações sobre o mundo da moda na Amazônia ou até mesmo gostaria de tentar ser modelo, a Backstage Model Amazônia atende a todos por meio de suas redes sociais e também por meio do número 98137-6606.

