Neymar vai passar virada do ano com Gio Lancellotti, em Salvador

Manaus - O fim do ano promete ser romântico e cheio de surpresas para Neymar Jr. Seguindo todas as pistas que ele deixou até agora, o suposto caso com a atriz Giovanna Lancellotti está cada vez mais perto de ser confirmado. Os dois deram seus nomes na lista de um mesmo evento para o réveillon em Salvador (BA).

Oficialmente, os dois ficam na negativa e dizem que são apenas amigos, principalmente quando fãs os questionam nas redes sociais. Contudo, o cenário é favorável para a formação desse affair.

Gio está solteira desde o ano passado, quando rompeu com o então namorado Gian Luca Ewbank, irmão da global Giovanna Ewbank. Já Neymar declarou o término da dupla #Brumar em outubro deste ano com a também atriz Bruna Marquezine.

Os fãs apostam numa troca de casal. Enquanto o jogador do Pais Saint-Germain se prepara em passar a virada no litoral nordestino, Marquezine confirmou presença em uma festa em Fernando de Noronha com o ex de Giovanna. Apesar de alguns ainda esperarem uma possível volta do clássico casal, como no ano passado, os indícios afastam essa hipótese.

Bruna também não oficializou nada por enquanto, mas segue com romances fortes pela internet com o artista plástico.

Leia mais

Bruna Marquezine e Maisa Silva se encontram e fãs comemoram amizade

Pabllo Vittar desbanca Anitta em lista de mulheres mais sexy