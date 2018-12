Confira os eventos que vão deixar o Natal mais divertido em Manaus

Fique por dentro da programação de Natal em Manaus | Foto: Reprodução





Manaus - Com o Natal cada vez mais perto, Manaus oferece programações natalinas para deixar suas festas ainda mais animadas. As opções são ótimas para quem não gosta de se prender apenas à ceia de Natal com a família amazonenses.

Um Sonho de Natal

Trazendo ao público muita magia em meio a cores e coreografias, a Nova Igreja Batista realizada mais uma vez o espetáculo "Um Sonho de Natal" com o tema "No Reino do Leão". A apresentação, que já é tradicional na cidade, é uma incrível opção de lazer para contemplar os bons sentimentos de Natal.

De 8 a 25 de dezembro, o espetáculo “Um Sonho de Natal”, produzido pela Nova Igreja Batista, traz uma versão inédita do espetáculo com a temática africana inspirada nos melhores musicais. Será a 16ª edição do evento natalino que conquistou a cidade de Manaus desde 2002.

Em 2018, serão mais de 1500 artistas voluntários que se revezam no palco para mostrar, por meio da arte, o nascimento de Jesus Cristo. Nos bastidores, mais 3000 pessoas apoiam o espetáculo. O show tem duração de 1h30min e é recomendado a toda a família, já que traz um mix artístico de teatro, dança, coreografia interpretativa, balé, patinação artística, percussão, artes acrobáticas e circenses, pantomima, fantoches e orquestra.

O espetáculo conta com a tradicional “Árvore de Natal Humana”, que reúne mais de 90 vozes com trilhas emocionantes.

Natal dos Minions

A magia do Natal vem contagiando o Amazonas Shopping desde o início do mês de dezembro quando foi inaugurada a decoração de 2018. Neste ano, os Minions e os vilões mais queridos do cinema são tema de uma linda decoração e devem invadir o seu Natal com essa programação.

A praça de eventos do shopping conta com uma árvore de Natal de 12 metros de altura, repleta de Minions, que é o centro das atenções. A criançada terá a oportunidade de viver as aventuras do filme em um cenário criativo e instigante que conta com um navio gigante, uma mega torre, além de um quiosque tropical com bananas para alegria dos Minions e de todo o público. A entrada é gratuita e crianças a partir de 4 anos podem brincar acompanhadas de um responsável.

O espaço irá funcionar de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. Entre as atividades previstas, destaca-se uma parede de escalada com 8 metros de altura, o navio inspirado no filme "Meu Malvado Favorito 3", onde as crianças poderão vivenciar uma experiência sensorial com bolhas gigantes que se formam como um labirinto.

Outras brincadeiras como um espaço temático de boias e cordas para as crianças subirem, jogos de tiro bolinhas, balanços de molas com porquinhos devem continuar a diversão.

Natal no Teatro Amazonas

O nascimento de Jesus Cristo também vira apresentação artística no palco do Teatro Amazonas, com a estreia da montagem "O Messias". O concerto conta a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica, Corla do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas.

A apresentação acontece neste sábado (22) em duas sessões. Às 18h e às 20h30. A programação é aberta para todos os públicos e o acesso ao teatro é gratuito.

Carnaval Natalino

Ainda falando sobre celebrar o Natal no maior centro cultural do estado, o Teatro Amazonas, também é possível assistir a mais um espetáculo natalino no domingo (23). Na oportunidade, será apresentada a montagem "Carnaval Natalino" integrando Orquestra de Câmara do Amazonas, Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas e Grupo Vocal do Coral do Amazonas.

A apresentação acontece às 11h e também é gratuita, além de aberta a todos os tipos de público.

Natal de Brincar

O Manauara Shopping também preparou um espaço super bacana para o público infantil. Com o tema "Natal de Brincar", a decoração traz várias atividades, incluindo um tobogã e um escorregador, além de uma árvore natalina com 10 metros de altura, iluminação temática de LED e a presença do bom velhinho para dar aquele abraço da meninada.

O cenário principal do Natal 2018 do Manauara é uma mini vila natalina montada no Piso Tucumã. Lá, os visitantes podem entrar nas casas e se divertir com atividades como labirinto vertical, quebra cabeças gigante, ponte suspensa e escorregador. As atrações têm entrada gratuita e ficarão disponíveis para visitação até o final de dezembro, sempre no horário de funcionamento do Manauara.

Floresta Encantada

Já o Sumaúma Park Shopping preparou uma grande decoração com a participação de duendes, fadas, árvore encantada, homem sombra e até perna de pau, que vão circular pelo centro de compras espalhando o espírito natalino. A decoração do Natal 2018 no Sumaúma foi batizada de ‘Floresta Encantada’, tendo em vista a localização do centro comercial em uma das áreas de maior preservação florestal urbana.

O público que visitar o espaço irá encontrar um trenzinho que percorrerá por dois túneis de luzes, além de animais amazônicos, musgos, cipós e pedras, dando um ar ainda mais encantador ao ambiente. As crianças poderão se divertir, ainda, em uma trilha na floresta, onde irão encontrar labirinto, escorregador e também uma ponte bamba, para aqueles que gostam de uma boa aventura.

Alegria de Natal

Com o tema "Alegria de Natal", o shopping ViaNorte preparou uma estrutura interativa, onde o público poderá ter acesso interno à árvore de Natal. Além disso, toda família poderá desfrutar de um quiosque de fotografia com personagens natalinos, em um cenário totalmente decorado com os motivos de época.

Outra novidade do centro comercial para o Natal 2018 é a programação dos fins de semanas. Até o final de dezembro, o shopping estará realizando apresentações com corais de instituições sociais.

