Saiba preparar uma deliciosa 'Taça da Felicidade' com creme de cupuaçu

Manaus - A Taça da Felicidade é um dos pratos mais típicos das festas de fim de ano. A reunião de diferentes sabores soma-se a uma sobremesa deliciosa. A chef Nathaly Rodrigues, dona da empresa "Naty Cakes" nos ensina a fazer o doce.



A confeiteira sempre gostou de cozinha, mas decidiu fazer bolos por encomenda aos 18 anos de idade. “Na minha família, todo mundo é envolvido com cozinha”, conta. Há dois anos, ela diz que as encomendas são o sustento da casa. A chef sonha em um dia ter sua casa própria e também uma loja, por isso vem economizando.

Formada em gastronomia, Naty, como prefere ser chamada, chega a fazer 30 bolos em um mês. Por semana, ela tem um quantitativo de oito a dez encomendas. "As vendas são melhores em época de Natal e Páscoa", explica. Os pratos que mais saem, além do famoso bolo, são os salgados como o suflê de bacalhau e os doces, como a taça da felicidade.



A sobremesa típica dessa época de fim ano tem preços e tamanho variáveis. Todas já incluem a taça. A menor custa R$ 90 e serve dez pessoas. A taça média, de quase 3 litros, serve 20 pessoas e custa R$ 180. A maior, de 4 litros, custa R$ 250 e serve 50 pessoas. Para encomendas é só ligar para o número: (92) 99170-5041. Elas também podem ser encomendadas pelas redes sociais no @naatycakes. Confira a receita:

Ingredientes

Modo de Preparo

1ª etapa:

Hora de fazer os itens que compõem as camadas.

- Bata os ingredientes do creme branco. A chef Nathaly Rodrigues costuma modificar algumas coisas na receita para dar um toque mais regionalizado. Por exemplo, o creme branco pode ser feito de cupuaçu. Basta bater no liquidificador a polpa com os outros ingredientes mostrados na receita. "Você pode substituir o cupuaçu por maracujá, também", sugere Rodrigues.

Mas se optar por manter o creme branco, basta colocar os ingredientes no liquidificador e bater.

-Faça o pudim ou o bolo. Os ingredientes do pudim, estão na imagem acima.

A confeiteira Nathaly Rodrigues costuma colocar bolo para fazer a camada. Ela conta que a receita do bolo é autoral, e é um segredo que mantém. "O grande efeito nesta parte da receita é esfarelar o bolo. Mas se você optar por manter o pudim, o sabor também será mantido", garante a chef.

2ª etapa: montagem

- Pegue a taça do tamanho que você desejar. Separe as frutas e corte-as em rodelas. Separe também o chantilly, o creme branco e o pudim (ou bolo). "Ele serve para que as frutas não ‘patinem’ na taça", ressalta Rodrigues.

-A primeira camada é formada pelo creme branco. "É apenas para fazer a 'base' da taça", justifica a chef.

- Deposite o chantilly cuidadosamente na borda da taça. "Coloque as frutas em rodelas em cada camada de chantilly que você fizer". O creme branco vai na parte do meio da taça em camadas alternadas com os pedaços de bolo ou pudim.

- "Na última camada, ponha o chantilly e enfeite com os restantes das frutas não utilizadas nas camadas. O toque final pode ser feito com adição de diversos biscoitos", acrescenta a confeiteira.

Edição: Isac Sharlon

