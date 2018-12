Manauenses cultivam tradições e falam sobre a importância do Natal

Um lindo presépio foi todo decorado por Júlio em comemoração ao nascimento de Jesus Cristo | Foto: Divulgação

Manaus - Natal, o dia que faz referência ao nascimento de Jesus Cristo, para algumas pessoas vem perdendo a sua essência ao longo do tempo. Existem até pessoas que não acreditam no significado da data . Porém, muitos manauenses ainda celebram e prezam pela união das famílias e amigos. O Em Tempo encontrou pessoas que mantêm a tradição e que ressaltam a importância de um tempo de alegria, perseverança, fé e perdão.

Mayara Mesquita reunida com os amigos no Natal | Foto: Divulgação

"O Natal é uma data de Esperança, é o momento onde reunimos a minha família e agradecemos ao nosso Salvador. É o dia que ceamos e fazemos novos votos de expectativas para o ano vindouro. Temos a prática de realizarmos 'amigo oculto' e fazermos trocas de presentes, porém não é o ato mais importante da noite. É sempre um tempo de contemplação e confraternização o nascimento de Cristo", relatou a administradora Mayara Roque de Mesquita, de 27 anos.

O cantor e estudante de odontologia, Julio Cesar, de 24 anos, fala que desde pequeno os pais cultivavam na casa da família o espírito natalino. Quando criança, ele conta que tinha o sonho de ter uma árvore de Natal, porém os pais não tinham condições para adquirir o objeto. Com o passar do tempo, o universitário disse que as condições financeiras da família foram melhorando e aos poucos foram juntando os enfeites natalinos. Atualmente, a decoração da casa se tornou tradição, explica ele.

Júlio ao lado da família | Foto: Divulgação

"Hoje, depois de 20 anos, eu sou o responsável por toda essa preparação aqui em casa, e esse ano resolvi fazer a casa inteira decorada com a montagem do presépio lembrando as vilas da época do nascimento de Jesus. Mais uma vez a família inteira se reuniu pra fazer esse trabalho e depois de um mês trabalhando juntos, o presépio saiu e virou atração aqui em casa. Celebramos todos os anos a chegada do menino Jesus com muita alegria e com uma ceia farta, junto dos amigos que em todos os anos estão com a gente", destaca Julio.

Família de Mayara | Foto: Divulgação

Após o falecimento do pai em 2005, o professor Geferson Oliveira, de 33 anos, conta que o Natal é o tempo de comunhão com a família. "Há 13 anos, depois que o nosso pai partiu, eu e quatro irmãos fazemos questão de nos reunir com a nossa mãe. É uma época de união, porque durante todo o ano somos consumidos pela rotina do trabalho e não nos encontramos com frequência. É um dia para renovar a aliança fraterna e a afetividade", relata.

O pastor Wvagton Costa explica que a data é um presente dado por Deus à humanidade. "É um dia importante não só nos tempos antigos. Hoje, toda a raça humana reconhece que Jesus nos foi dado para trazer consigo muito amor, paz e esperança", enfatiza o líder religioso.

