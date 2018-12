Namoro: Miss Brasil enfim aparece ao lado de Bi Garcia no Natal

Os rumores sobre o relacionamento dos dois iniciaram ainda durante o Festival de Parintins | Foto: Reprodução Instagram





Manaus - A Miss Brasil Mayra Dias finalmente publicou fotos ao lado do namorado, o prefeito de Parintins e ex-deputado estadual Bi Garcia, durante as festividades do Natal, nesta terça-feira (25), confirmando que o namoro está firme e forte.

Os rumores sobre o relacionamento dos dois iniciaram ainda durante o Festival de Parintins. Os dois foram vistos juntos em vários eventos realizados pela Prefeitura de Parintins, mas Mayra não comentou sobre o suposto envolvimento com o político, que já foi casado.

Amigos próximos da miss informaram que o namoro iniciou um pouco antes do Festival dos bois bumbás. Porém, como estava em evidência nacional por causa do concurso, a amazonense preferiu manter segredo. Já Bi Garcia, na ocasião, chegou a comentar com um colunista social do Jornal Em Tempo, em tom de brincadeira, que Mayra era sua namorada.

Os posts de Mayra neste feriado de Natal revelam que ela passou a festividade ao lado da família, em um apartamento localizado na zona Oeste de Manaus. A festa contou com a participação de parentes de Bi Garcia.

