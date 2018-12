Em 2019, novas séries e alguns retornos na tv paga e Netflix

| Foto: Divulgação

São Paulo – O ano de 2019 deve ser marcado, entre os fãs da cultura pop, não apenas pelo retorno de séries muito populares, como “Game of Thrones” e “Stranger Things”, mas também pelo surgimento de novas produções, seja no streaming ou na televisão paga convencional.



O ano começa já com o retorno de “True Detective”, série de antologia que agora tem, em sua terceira temporada, o vencedor do Oscar Mahershala Ali (“Moonlight”) no elenco, a partir do dia 13 de janeiro na HBO.

Já na Netflix, uma das primeiras grandes estreias é “The Umbrella Academy”, uma nova série de herói baseada nos quadrinhos do cantor Gerard Way e do ilustrador brasileiro Gabriel Bá. A primeira temporada, com Ellen Page no elenco, e tem estreia programada para 15 de fevereiro.

Outras novas séries são bastante aguardadas durante o ano. A maior promessa é “Watchmen”, uma sequência televisiva para os quadrinhos, que será a primeira série de super-heróis da HBO, ainda sem data definida para estrear.

| Foto: Divulgação

Já na Netflix, vem por aí uma nova série de fantasia, “The Witcher”, baseada na obra literária do polonês Andrzej Sapkowski, que inspirou também uma série de jogos para videogames. Estrelada por Henry Cavill, o atual Superman dos cinemas, há rumores de que a produção já tenha sido renovada para várias temporadas, antes mesmo da estreia, ainda não estabelecida.

| Foto: Divulgação

Na Amazon Prime Video, um dos destaques para 2019 é a estreia de “Good Omens”, comédia com David Tennant e Michael Sheen, baseada no livro de Neil Gaiman, autor também de outra obra que virou série e está no serviço de streaming, “American Gods”, que, aliás, está para retornar. A segunda temporada da produção, estrelada por Ian McShane e Ricky Whittle, chega à telinha em 11 de março no Brasil, com episódios disponibilizados semanalmente.



Leia mais:

Manauenses cultivam tradições e falam sobre a importância do Natal

Paris Hilton fala sobre foto com Britney Spears e Lindsay Lohan