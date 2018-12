Sesc AM abre inscrições para as atividades do 'Brincando nas Férias'

O evento promete grandes surpresas para as crianças | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para o “Brincando nas Férias” do Sesc AM. As atividades serão voltadas para o lazer, esportes, cultura (oficinas) e palestras educacionais. A Colônia de Férias será no Balneário do Sesc, localizado na Avenida Constantinopla, s/n, bairro Planalto.

As inscrições estão sendo feitas até o primeiro dia do evento na central de atendimento do Sesc Balneário. Poderão participar crianças de 6 a 14 anos. Para dependentes de comerciários, as inscrições custam R$ 250, para dependentes de usuários Sesc R$ 350 e para conveniados R$300. A atividade acontece de 7 a 11 de janeiro, de 8h30 às 17h30h.

O evento promete grandes surpresas para as crianças. Novas brincadeiras dentro e fora d’água, gincanas, circuitos, jogos eletrônicos, passeio externo, baile de carnaval e atividades inéditas farão parte da programação da colônia.

A alimentação, na semana de atividades, está incluída no valor da inscrição. Durante o “Brincando nas Férias”, os participantes receberão duas refeições diárias: almoço e lanche da tarde. As crianças receberão um kit com camisa, boné e squeeze, entregues no segundo dia da programação.

