Emanuelle Araújo abre o jogo e expõe a relação com Andreia Horta

A atriz e cantora Emanuelle Araújo se posicionou sobre o que há entre ela e a também atriz da Globo Andreia Horta. Ao postar uma foto com seu namorado, Guilherme Monteiro, ela confirmou que a relação com a colega de emissora é unicamente de amizade. A polêmica em torno das duas atrizes teve início com uma foto publicada por elas no maior clima de romance. As informações são do site Tv Foco



No último dia 21 de dezembro, Emanuelle surgiu em uma colagem de fotos entre as duas, fazendo com que pessoas apontassem que estaria rolando um romance.A atriz apenas legendou a sua foto com: “É isso”.

Andreia Horta comentou o post respondendo um categórico: “É”. Aí minha gente, só isso já bastou para as pessoas criassem mil e uma teorias.“A gente já pode shippar (torcer) e fazer nome de casal?” e “Quando os machos não dão valor, as mulheres dão”, coemtaram alguns seguidores.

A publicação teve mais de 43 mil curtidas e vários famosos comentando e curtindo. O ator Thiago Lacerda disse “hahahaha Fotos lindas”.

