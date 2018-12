Chegada de 2019 ao som de sertanejo, axé e forró no Chapéu Goiano

Dupla sertaneja Mauro e Gabriel será uma das atrações no Réveillon do Chapéu Goiano | Foto: Divulgação

Manaus -A despedida de 2018 no Chapéu Goiano será realizada nesta segunda-feira (31), a partir das 22h. A primeira edição do réveillon na casa noturna terá como atrações o cantor Gustavo Negão, a dupla sertaneja Mauro & Gabriel e o grupo de forró Tô na Farra.



A entrada será liberada até a meia-noite. Após esse horário, o ingresso custa R$ 20. Os camarotes estarão disponíveis pelo valor de R$ 50, com direito a open bar com cerveja, caipirinha, refrigerante e água até 3h30.

A venda acontece na bilheteria do local. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99356-2941.

A primeira apresentação da noite será de Gustavo Negão, que vai lançar no evento o seu repertório de Carnaval. Sucessos do Monobloco, Oz Bambaz, Psirico, entre outros hits de axé music fazem parte da seleção musical.

Logo após, sobe ao palco a recém-lançada dupla Mauro & Gabriel. Com as músicas de trabalho, “Tô no Bar” e “Que Amor É Esse”, o repertório da dupla inclui ainda hits de sofrências do sertanejo que marcaram o ano.

Para finalizar, Afonso Cearense interpretará clássicos do forró pé-de-serra acompanhado de sua banda, a Tô na Farra.

O Chapéu Goiano fica na Rua João Câmara, 941, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.