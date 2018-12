Saiba mais sobre Bird Box, novo suspense da Netflix com Sandra Bullock

Sandra Bullock protagoniza 'Bird Box' | Foto: Reprodução





Manaus - Nos últimos dias do ano de 2018 a plataforma de audiovisuais online – Netflix – decidiu sacudir os fãs de suspense e terror com o lançamento do longa-metragem ‘Bird Box’, ou ‘Caixa de Pássaros’ em português. A obra é estrelada pela icônica atriz e produtora norte-americana, Sandra Bullock, que em pouco mais de duas horas de filme prende a atenção do espectador com uma atuação que hipnotiza o público enquanto protagonista, deixando qualquer crítica técnica sobre o filme como assunto secundário.

Concentrando milhões de comentários na internet, a nova produção da Netflix apostou inclusive em outdoors espalhados pela cidade que anunciam ‘Bird Box’ por meio de um pôster gigante, na intenção de despertar ainda mais a curiosidade dos cinéfilos em relação a obra.

O enredo do filme apresenta um cenário pós-apocalíptico onde uma espécie de vírus extra físico começa a fazer pessoas a cometerem suicídio ao ter contato com essa espécie de ‘energia assassina’. No filme, os primeiros casos de suicídio são registrados na Rússia, mas não demora muito para que a epidemia se espalhe pela Europa e logo atinja os Estados Unidos da América (EUA), local onde a história é contada.

Como a ‘força assassina’ que induz os personagens a se matarem não pode ser vista pelos espectadores, a montagem é um convite para que o público trabalhe a imaginação na intenção de descobrir o mistério por trás das mortes. Mas após a estreia da obra, a equipe de produção do filme divulgou uma cena extra que foi deletada da versão levada à internet, onde seria possível enxergar essa ‘energia’.

De acordo com Sandra Bullock, a cena teria sido cortada da edição final pois a imagem do ‘monstro’ produzida pela equipe do filme não teria ficado real o suficiente para contextualizar o público com o resto das cenas aterrorizantes apresentadas durante o resto do roteiro.

Além de despertar tensão e ansiedade nos cinéfilos amantes do terror e do suspense, ‘Bird Box’ também dá um show na fotografia que propõe um cenário com cores frias e muitas sombras. Os efeitos especiais e a sonoplastia da montagem também são um casamento que deu certo. Além de medo e aflição, ‘Bird Box’ também é um convite a reflexão sobre a força do amor, do companheirismo e da amizade na luta contra nossos próprios demônios.

