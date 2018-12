Manaus terá mais de 10 horas de festa com show de solidariedade

Manaus - Com três pontos de festa nas zonas Leste, Oeste e Sul, o Réveillon de Manaus 2019 promovido pela Prefeitura de Manaus dará um show de solidariedade em mais de dez horas de festa com a participação de artistas locais e duas atrações nacionais.

Em todos os pontos haverá recolhimento de doações para as mais de 800 famílias – conforme o cadastro realizado pela Prefeitura de Manaus -, atingidas no incêndio do bairro Educandos, zona Sul. Bandas como Cabocrioulo, Impakto, Pororoca Atômica, Uendel Pinheiro, Jardel Santos e Elas Cantam Samba estão entre as atrações confirmadas. Luan Santana e Joelma são as atrações nacionais.

Na Ponta Negra, a virada do ano será às margens do Rio Negro pelo quarto ano consecutivo. A festa começará às 19h com o show de Junior Paulain. Às 20h10, subirá ao palco o grupo Cabocrioulo e às 21h20 Daniel Trindade. A partir das 22h30, Bel Martine, Marcio Cigano, May Satier, Tati Corazon e Elias Moreira comandarão o “Show das Estrelas”. Na virada do ano os shows darão uma pausa para a queima de fogos que terá dez minutos de duração.

Já nos primeiros minutos de 2019, a atração nacional Luan Santana subirá ao palco Ponta Negra. As 2h40 será a vez de Uendel Pinheiro assumir o comando da festa. Em seguida, às 4h30, Jardel Santos agitará o público até o raiar do sol. A DJ Carol Amaral assumirá as pick-ups durante a programação.

Zona Leste

Na zona Leste, o ponto de encontro para o show da virada será no Shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira. A festa começará às 20h10, com o show da banda Pororoca Atômica. Às 21h30, Kuart Samba dará continuidade a festa que também terá Maykinho e Feras do Forró, às 23h. Dez minutos de fogos iluminarão o céu da zona Leste na virada do ano. A cantora Joelma se apresentará nas primeiras horas do ano novo, em seguida subirão ao palco a cantora Jucynha Kero Kero e Ostentação do Forró, encerrando o show da virada às 4h40. O som da DJ May Seven agitará o público nos intervalos.

Zona Sul

Na zona Sul, no bairro Educandos, o Réveillon iniciará às 20h30 e seguirá até às 4h40. Nomes como Paulo Onça, banda Marrakesh e Impakto iniciarão o show da virada. Às 0h50 será a vez das cantoras Fátima Silva, Cinara Nery, Lucilene Castro e Márcia Siqueira comandarem o “Elas Cantam Samba”. Em seguida, se apresentarão também o grupo Vem K Sambar e Jyou Guerra.

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e Mauazinho e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas de ano novo.

A programação completa pode ser conferida no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/reveillon2019

Doações

Em todos os pontos de festa haverá pontos de coletas para doações às vítimas do incêndio do Educandos. As doações serão coletadas pelo Fundo Manaus Solidária.

*Com informações da assessoria.

