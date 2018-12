Mostras japonesas continuam em cartaz

As bonecas “Nihon-Ningyo” são fabricadas na cidade de Kyoto. A exposição no Palácio da Justiça reúne oito dessas peças | Foto: Divulgação

Formadas por acervo do Consulado Geral do Japão em Manaus, as exposições “Kyo-Ningyo: Bonecas do Japão” e “Dioramas de Patrimônios Mundiais Japoneses” continuam em cartaz no Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro). As mostras marcam o início das atividades comemorativas que serão realizadas em 2019, em alusão aos 110 anos da imigração Japonesa no Brasil.

No Japão, existem bonecas chamadas “Nihon-Ningyo”, fabricadas na cidade de Kyoto, que possuem roupas e cabelos comuns à cultura japonesa. A mostra é formada por oito dessas bonecas.

Já “Dioramas de Patrimônios Mundiais Japoneses” registra reproduções em apresentação artística tridimensional, de forma realista, de 15 edificações reconhecidas como patrimônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Entre os dioramas a serem expostos estão o do grande templo budista Todaiji, que é atração principal da cidade de Nara; do Templo da Água Pura – Kiyomizudera, que fica ao leste da cidade de Kyoto; e do domo de Genbaku ou domo da Bomba Atômica, que representa o Memorial da Paz de Hiroshima e conservado nas mesmas condições de quando foi detonada a bomba atômica, em 6 de agosto de 1945.

A visitação é gratuita e poderá ser feita até março de 2019, no horário de funcionamento do Palácio da Justiça: segunda a sexta, das 9h às 16h, aos sábados, das 13h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h.

“Silêncio” e “Filha da Maria”



Com curadoria do artista plástico e diretor de Museus da Secretaria de Estado de Cutura (Sec), Turenko Beça, as exposições “Silêncio” e “Filha da Maria” também ficarão abertas até março de 2019, de segunda a sexta, das 9h às 16h, aos sábados, das 13h às 17h, e no domingo, das 9h às 13h, com acesso gratuito, no Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Lourenço da Silva Braga, s/nº, Centro).

“Silêncio” é composta por mais de 100 obras do artista plástico Manausmacaco e traz reflexões sobre questões como o consumismo desenfreado, o abate de animais, a ecologia, a sustentabilidade e o aquecimento global.

“Filha da Maria” possui mais de 40 obras da artista plástica Tatiana Sobreira, pintadas com diversos materiais que vão desde o esmalte, spray, tinta acrílica e tinta a óleo, e apresentam a arte abstrata com temáticas diversas e experimentação, além de fazer várias referências às condições e representações do universo feminino.

