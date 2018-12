Teatro Amazonas terá último concerto de 2018 nesta sexta-feira (27)

O evento tem entrada a R$ 60 (R$ 30 a meia) | Foto: Michael Dantas/Sec

Manaus - O Teatro Amazonas terá o último concerto do ano, nesta sexta-feira (28), às 20h, com a Orquestra Amazônica. O evento, promovido pelo Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada a R$ 60 (R$ 30 a meia) para plateia/frisas e gratuita para os demais assentos.

De acordo com o maestro Marcelo de Jesus, que vai reger o concerto, a Orquestra Amazônica foi montada especialmente para este espetáculo. “Alguns músicos estão de recesso, então montamos esta orquestra para este último espetáculo do ano no Teatro Amazonas, aproveitando, também, a Temporada de Cruzeiros, com uma programação para os turistas que estarão na capital”, explica.

O maestro revela que o programa do concerto terá obras de Mozart e de compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro, César Guerra-Peixe e Edmundo Villani-Cortês.“Teremos a ‘Pequena Serenata Noturna’, de Mozart, e depois diversos trechos de obras brasileiras. O intuito é oferecer aos turistas algo que eles reconheçam, mas, também, apresentá-los aos compositores brasileiros”, destaca.

Confira o programa do concerto:

Wolfgang Amadeus Mozart – Pequena Serenata Noturna

Heitor Villa-Lobos - Prelúdio Bachianas nº 4

Claudio Santoro – Ponteio

César Guerra-Peixe – Mourão

Edmundo Villani-Cortês – 5 Miniaturas Brasileiras

Serviço: Último concerto do ano

Data/ Hora: 28 de dezembro, sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Amazonas, Av. Eduardo Ribeiro, 659

Entrada:R$ 60 e R$ 30 (meia) para plateias e frisas/ Gratuita para os demais assentos

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Peça de teatro amazonense é selecionada pelo Itaú Cultural

Espiritualidade, teatro, cinema e música agitam Manaus